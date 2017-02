Saunaclub-Betreiber im Visier des Bezirksamts

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Nach dem tödlichen Brand in einem Saunaclub prüft das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, ob der Betreiber gegen rechtliche Vorgaben verstoßen hat. "In dem Betrieb fanden im Vorjahr umfangreiche Umbaumaßnahmen statt, die uns nicht angezeigt wurden", sagt Baustadtrat Jörn Oltmann (Grüne). Womöglich hätte ein Bauantrag eingereicht werden müssen. Vor allem die Fläche des Etablissements in der Kurfürstenstraße wurde nach seinen Erkenntnissen deutlich vergrößert. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister kündigte eine Begehung der Räumlichkeiten nach Abschluss der Ermittlungsarbeiten an.