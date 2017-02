artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Wie hat die DDR-Staatssicherheit (MfS) in Schwedt gewirkt? Mit welchen Mitteln überwachte sie die Bevölkerung und auf welche Art und Weise wurden Menschenrechte unterdrückt? Antworten auf diese und andere Fragen gibt der Vortrag "Beobachten - Verfolgen - Zersetzen. Das Wirken der Stasi in Schwedt" mit Rüdiger Sielaff, Leiter der BStU-Außenstelle Frankfurt am heutigen Mittwoch von 17 bis 19 Uhr in der Schwedter Rathausgalerie.

Schwedt hatte eine eigene MfS-Kreisdienststelle, die 1972 gegründet worden und aus der Kreisdienststelle Angermünde hervorgegangen ist. Ende der 1980er-Jahre gab es dort 57 hauptamtliche Mitarbeiter, darunter vier Offiziere im besonderen Einsatz an Schlüsselpositionen, und vier hauptamtliche inoffizielle Mitarbeiter. Darüber hinaus mehr als 460 inoffizielle Mitarbeiter, die konspirative Wohnungen und Telefone bereitstellten.

Der Kreis Schwedt war Ende der 1980er-Jahre mit etwa 53000 Einwohnern nicht besonders groß. Die MfS-Kreisdienststelle war mit ihrer Personalstärke eher schon eine mittelgroße. Die Stadt war wirtschaftlich bedeutend, mit der PCK-Raffinerie ein über die Grenzen der DDR hinaus wichtiger Industriestandort. Der Stasi ging es auch um die Absicherung der Volkswirtschaft. Das Schwedter war zudem ein kritisches Theater und deshalb ebenfalls im Visier des MfS. Hier gab es diverse Theaterstücke, Regisseure und Schauspieler, die unter Beobachtung standen.

Die Stasi hatte mit dem Ministerium des Inneren für den Kriegs- oder schweren Krisenfall zudem Internierungslager geplant. Interniert werden sollten in solchen Fällen Ausländer, Leute die potenziell Anlaufpunkte des "Gegners" werden konnten, auch Pfarrer, Oppositionelle, Menschen aus der Friedensbewegung, Umweltschützer, Bürger, die der DDR einfach kritisch gegenüberstanden, Ausreisewillige. Eines dieser Lager sollte im PCK errichtet werden.

Vor dem Vortrag Sielaffs besteht zwischen 14 und 18 Uhr die Möglichkeit, bei Vorlage des Personalausweises einen Antrag auf persönliche Akteneinsicht zu stellen und sich beraten zu lassen. Interessierte können Musterakten lesen.

Die Ausstellung "Berliner Mauer: Fotos verboten!" von dem in Eberswalde geborenen Fotografen Detlef Matthes wird dann um 15 Uhr in der Rathausgalerie eröffnet. Entstanden sind die Bilder an der Mauer an der Mühlenstraße in Berlin-Friedrichshain 1986, heute die "East Side Gallery". Die Ausstellung ist bis zum 24. März in Schwedt zu sehen.