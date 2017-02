Sonntag gehört in Wandlitz der Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Am Sonntag heißt es bereits zum dritten Mal "Wandlitz macht Kunst" im Goldenen Löwen in Wandlitz-Dorf. Die ganze Kulturbühne wird wieder zur Galerie und an den Wänden, auf Staffeleien und an zusätzlich aufgestellten Gitterwänden präsentiert sich Kunst "made in Wandlitz". Schon bei den Vorjahrsausstellungen hatte sich gezeigt, wie viel künstlerisches Potential es in der Gemeinde gibt.

Und so werden auch in diesem Jahr nicht nur Kunst-Profis wie Ruth Fabig aus Schönwalde oder Manfred Zemsch aus Stolzenhagen Werke aus ihren Malschulen präsentieren, sondern auch die Grund- und weiterführenden Schulen der Gemeinde sind mit vielen Kunstwerken von Kindern und Jugendlichen, die im Kunstunterricht entstanden sind, vertreten. Ebenfalls eingeladen sind große und kleine Laienkünstler, die ihr selbst geschaffenes Kunstwerk präsentieren möchten. Gezeigt werden soll das jeweilige Lieblingsbild oder das Werk, auf das der Malschüler besonders stolz ist. Die Stilrichtung spielt dabei keine Rolle: ob gemalt, als Foto, Karikatur, Lithografie oder Graffiti - alles ist möglich. Interessenten geben ihre Kunstwerke bereits am Sonnabend zwischen 10 und 13 Uhr im Goldenen Löwen ab.

Besucher der Ausstellung haben am Sonntag die Möglichkeit, ihr persönliches Lieblingsbild zu bepunkten. Die besten Bilder werden dann später in einer "Best of-Ausstellung" im Wandlitzer Rathaus gezeigt. Zusätzlich gibt am Sonntag die Berliner Künstlerin und Kunsttherapeutin Ilka Hegewald praktische Tipps und Anregungen für Kunstinteressierte und Nachwuchskünstler. Eine Abitur-Klasse des Wandlitzer Gymnasiums bietet im Foyer bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit zum gemütlichen Schwatz über Kunst.

Ansprechpartner: Stephan Modler, Tel. 033397-273 783.