Bauhof begeht in diesem Jahr Jubiläum

Seelow (MOZ) Der Bauhof der Stadt feiert in diesem Jahr Jubiläum. Er ist vor 20 Jahren gegründet worden. Die Stadtverordnetenversammlung hatte im Dezember 1997 einmütig beschlossen, den städtischen Betriebshof in einen Eigenbetrieb umzuwandeln. "Wir wollen das Jubiläum mit interessierten Bürgern begehen", sagt Werkleiterin Astrid Gellenthin. "Nur ist der Dezember ein ungünstiger Monat zum Feiern. Wir möchten ja vor allem auch den Bürgern unsere Technik zeigen", so die Werkleiterin.Deshalb habe man sich entschlossen, im Juli einen Tag der offenen Tür durchzuführen und ihn als kleines Jubiläumsfest zu gestalten. Der genaue Termin stehe noch nicht fest, werde aber rechtzeitig bekannt gegeben. Als erster Werkleiter war einst der Seelower Winfred Hanne bestellt worden. Der Eigenbetrieb hatte einige Talfahrten zu durchstehen, schloss 2010 und 2011 mit einem Minus ab.

Mehrere Jahre war der Bauhof Sorgenkind. 2012 wurde die Stelle des Werkleiters neu ausgeschrieben. Im Verfahren überzeugte die Ortwigerin Astrid Gellen-thin, die seitdem das Unternehmen führt und es wieder in wirtschaftlich beständiges Fahrwasser gebracht hat.

Im Zusammenwirken mit der Stadt wurde der Umzug des Eigenbetriebes von der Frankfurter Straße in den Fichtenweg auf den Weg gebracht. Dort haben die Mitarbeiter seit 2016 deutlich bessere Bedingungen, kann auch die Technik ordentlich untergestellt und gewartet werden. Voraussichtlich nach Ostern beginnen die Arbeiten für den Neubau eines Verwaltungssitzes, so dass das Areal in der Frankfurter Straße dann komplett geräumt sein wird. Beim Tag der offenen Tür will der Betrieb das neue Areal vorstellen.