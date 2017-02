Abriss für Kita-Neubau abgeschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Was nun noch auf dem Gelände des "Alten Birkenhofs" in Lüdersdorf zu sehen ist, sind zwei größere Schutthaufen. So zeigte sich zumindest der Rest des ehemaligen Gasthofs am Dienstag.

Aus den restlichen Schutthaufen werden nun noch Proben entnommen, verkündete Bauamtsleiter Karsten Ilm am Montagabend im Bauausschuss. Für den Abfallbeseitigungsprozess war die Erstellung eines speziellen Entsorgungsplans notwendig, so Ilm. Bauschutt, Grünschnitt und Schrott wurden getrennt entsorgt.

Ob während des Abrisses belastete Materialien gefunden wurden, wollte Bauausschussmitglied Friedhelm Zapf (SPD) wissen. "Aktuell haben wir noch keine Überraschung für besonders belastete Materialien gefunden", erläuterte Karsten Ilm. "Natürlich wurden in der DDR andere Dämmstoffe verwendet, die nach heutigen Kriterien anders entsorgt werden müssen", fügte er hinzu.

Der Abriss erfolgte in drei Etappen: Zunächst hatten die Arbeiter der zuständigen Firma Tief-, Straßenbau und Umwelt GmbH aus Müncheberg das Gebäude von Grund auf entkernt. Dabei wurde auch der Keller offen gelegt, in dem sich eine alte Schwerkraftheizung befand.

Danach erfolgte der Abriss der Wände und des Dachs. Etwas undurchsichtig zeigte sich dabei die Verbindung zwischen dem "Alten Birkenhof" und dem derzeit noch genutzten Kita-Gebäude nebenan. "In der oberen Etage gab es keine Verbindung", sagte Karsten Ilm. Dort konnten die Wände ohne Probleme herausgerissen werden. Schwieriger gestaltete sich indes die untere Etage. Dort waren die Wände miteinander verbunden, so Ilm.

Noch nicht endgültig fertiggestellt ist nun der letzte Teil des Abrisses: der Abtransport der alten Materialien.

Auf dem Gelände soll das Bauprojekt entstehen, welches in diesem Jahr die höchste Priorität genießt: ein neues Kita-Gebäude. Dafür nimmt die Stadt im aktuellen Haushalt 2017/18 einen Kredit auf. Der Neubau soll rund 1,5 Millionen Euro kosten. Einen Bescheid für Fördermittel, die den Anteil der Stadt drücken würden, gibt es noch nicht.

Derzeit laufen die Bauanträge für das weitere Verfahren, informierte Karsten Ilm. Der Quasi-Startschuss - die Baugenehmigung - stehe noch aus. Ausschreiben möchte die Stadt das Bauvorhaben für lokale Planungs- und Bauunternehmen.

Für die Kinder der AWO-Kita "Pusteblume" ist ein Umzug dringlich. Ihr in die Jahre gekommenes Gebäude weist starke Mängel im energetischen Bereich auf, so Bauamtsleiter Karsten Ilm. Zudem laufe die Betriebserlaubnis in diesem Jahr ab. Was mit dem Gebäude nach dem Umzug passieren wird, dazu sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, für die Einrichtung mehr Kapazitäten einzuplanen. Insbesondere mit Bezug auf die städtische Entwicklung. So strebt die Stadt eine Einwohnerzahl von mehr als 8000 an. Die Kapazität der Kita soll deshalb auf 80 Plätze steigen. Derzeit werden in der Einrichtung 34 Mädchen und Jungen betreut.

Der Neubau soll ein Weihnachtsgeschenk werden. Spätestens im Dezember ist die Übergabe geplant, hatte Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung informiert. Derzeit liege das Bauvorhaben im Terminplan, sagte Bauausschussvorsitzender Wolfgang Skor (SPD). Über weitere Termine informierte Bauamtsleiter Karsten Ilm im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.