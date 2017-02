Europa-Uni punktet mit Fernstudium

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Europa-Universität ist die beliebteste Hochschule mit Fernstudienangebot. Das geht aus einem Ranking des Bewertungsportals FernstudiumCheck.de hervor, in dem die Viadrina mit dem Masterstudiengang "Mediation und Konfliktmanagement" bei den Studenten in verschiedenen Kategorien am besten abschnitt. Den postgradualen, berufsbegleitenden Studiengang gibt es seit 2005. Er schließt je nach gewählter Ausrichtung mit dem Master of Arts oder dem Master of Laws ab. Während des dreisemestrigen Studiums erhalten rund 50 Studenten pro Jahrgang in Präsenz- und Fernstudienphasen eine akademische Ausbildung zu Mediatoren, also Vermittlern.