"Das Wasser muss jetzt verteilt werden"

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Krumme See droht, zu verlanden. Die Orchideenwiese gibt es fast nicht mehr. Waldteiche trocknen aus. Man muss jetzt etwas tun, um das vorhandene Wasser in der Region zu halten. Da ist sich der Nabu-Ortsgruppenvorsitzende Andreas Hinz ganz sicher. Er hat Untersuchungen angestellt und historische Unterlagen studiert.

Die Entwicklung der Wasserstände seit Ende letzten Jahres zeigt immer deutlicher, dass nahezu alle Feuchtbiotope entlang dem Zehnbuschgraben akut bedroht sind. Andreas Hinz, Vorsitzender der Ortsgruppe des Naturschutzbundes, macht sich Sorgen. Genau wie die Anwohner des Krummen Sees. Ihm geht es aber nicht allein um den Erhalt der Wassergrundstücke und der schönen Umgebung für die Vogelsdorfer. Seit vielen Jahren beobachtet Hinz das gesamte Wassereinzugsgebiet zwischen Altlandsberg und Schöneiche. Und da liege einiges im Argen, muss er feststellen.

Bei seinem Kontrollgang bis über die B 1, Richtung Schöneiche zum Försterpfuhl, zur Rehwiese, zum Einlauf des Zehnbuschgraben ins Mühlenfließ und zu dessen Anfang stellte Andreas Hinz fest, dass derzeit ausreichend Wasser in der Fließen ist. Durch den Schnee und die Niederschläge sei für alle Biotope, einschließlich der Rohrwiesen, des Krummen Sees und aller folgenden Feuchtbiotope, zurzeit genug da, es müssten nun "Entscheidungen getroffen werden, damit die Biotope in Vogelsdorf in diesem Jahr zumindest eine Chance bekommen", sagt Hinz. "Wir haben nur noch bis Ende März, bestenfalls bis Mitte April genügend Wasser zum verteilen", erklärt der 54-Jährige. Dieses Wasser jetzt den Biotopen vorzuenthalten, wäre ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz "durch Unterlassen einer angemessenen Wasserregulierung", wie es dort heißt. "Es ist jetzt der richtige Augenblick, um das vorhandene Wasser in der Fläche zu verteilen", sagt Hinz.

Die Entscheidung, Wehre zu öffnen oder zu schließen, Staustufen an den Zu- und Abflüssen zu regulieren, trifft die Untere Wasserbehörde. Mit einem Schreiben richtet sich Hinz sowohl um Unterstützung bittend an den Bürgermeister der Gemeinde als auch an die Untere Wasserbehörde. "Man muss jetzt etwas tun", mahnt Hinz, denn die Biotope hätten keine Zeit für lange Genehmigungsverfahren.

Mit der Öffnung des Wehres vom Mühlenfließ in den Zehnbuschgraben könnte das zurzeit reichlich strömende Wasser in die Fläche und weiter unter Autobahn und B 1 hindurch Richtung Schöneiche fließen. Unterwegs könnten fast trocken liegende Waldteiche aufgefüllt werden. Denn nicht nur die Orchideenwiese geht verloren, wenn es zu trocken ist, sondern auch Bäume sterben ab.

Einst hatte der Zehnbuschgraben hinter dem ehemaligen Schloss auch dazu gedient, das Wasser von den Feuchtwiesen aufzunehmen. Seit Jahren ist es aber nun schon so, dass er die torfhaltigen Wiesen mit Wasser versorgen muss, was inzwischen nicht mehr reicht und zum endgültigen Verschwinden der unter Naturschutz stehenden Orchideen führt. Nötig wäre auch, die Staustufe am Försterpfuhl um weitere 25 Zentimeter aufzustocken, sagt Hinz. Dann könnten nahe liegende Waldteiche versorgt werden. Die Staustufe steht seit einem Jahr auf einer genehmigten Höhe. "Die Folge ist, wie nicht anders zu erwarten war, dass der Försterpfuhl und der Bussardweiher kein Wasser mehr bekommen haben. Beide sind vollständig ausgetrocknet", zeigt Andreas Hinz zwischen die Bäume, wo nur noch eine kleine Pfütze steht.

Ihm ist sehr wohl klar, dass das Wasser ebenso dringend in Schöneiche gebraucht wird und sich Veränderungen an den Staustufen innerhalb einer Woche auch dort auswirken würden. Darum gebe es immer mal Diskussionen und manchmal auch Interessenkonflikte mit den Nachbarn. Das müsse nicht sein, wenn man rechtzeitig, also jetzt, Maßnahmen ergreifen würde, sagt Hinz.