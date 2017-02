Kopfschütteln über Kampagne

artikel-ansicht/dg/0/

Mit ihren Bauernregeln hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) mächtig staubigen Ackerboden aufgewirbelt. Brandenburgs Bauernverbandspräsident Henrik Wendorff spricht von "diffamierendem Unsinn". Rainer Dickmann, Geschäftsführer der Schorfheider Agrar-GmbH Groß Schönebeck, steht hinter Wendorffs Kritik an der Kampagne. Er hält die Sprüche für eine Provokation, die vieles kaputt macht. "Da wird von politischer Seite versucht, Zank und Streit zu entfachen", sagt er. Das Bestreben ökologischer und konventioneller Landwirte an einem Tisch gemeinsam über Ziele zu diskutieren, werde zunichte gemacht. Der Berufsstand und damit die 19Mitarbeiter und vier Azubis der Agrar GmbH würden an den Pranger gestellt.

Die neuen Regeln (siehe Kasten) sind nämlich keine harmlosen Wetterweisheiten, sondern durchaus politisch. Kritisiert werden darin unterschwellig zu viel Dünger auf den Feldern, der Einsatz von Pestiziden, Monokulturen und Massentierhaltung. Karl-Heinz Manzke, Geschäftsführer der Weidewirtschaft Liepe, findet die Sprüche zu flach. "Jetzt wird wieder von Leuten über die Bauern geredet, die überhaupt keine Ahnung haben", sagt er. Landwirte sieht er verhöhnt. Sie seien ohnehin am "Gängelband der Politik". Dass die häufig ins Gespräch gebrachten Subventionen für die Branche, eigentlich eine Förderung auf billige Lebensmittel sind, sehe am Ende wieder niemand. Auch die Lieper Weidewirtschaft sei ein Biobetrieb, stehe für Nachhaltigkeit und artgerechte Haltung. Will man die gesamte Landwirtschaft darauf ausrichten, müsse das auch bezahlbar sein, meint Manzke.

Barnims Kreisbauernverbandsvorsitzender Holger Lampe führt ebenfalls den Einzelhandel an, der die Spielregeln deutlich stärker bestimme als die Landwirte. Lebensmittel sollen möglichst billig sein und hohe Standards erfüllen. "Anforderungen werden erst mal viele gestellt", so Lampes Eindruck. Wenn es allerdings um Lösungen geht, ist keiner da. Die neuen Bauernregeln habe er gelesen, den Kopf geschüttelt und sie wieder weggelegt. "Für mich ist das reiner Wahlkampf", meint der Verbandsvorsitzende. Die Ministerin springe auf den derzeitigen Mainstream auf. Nur müssten in Deutschland eben auch 82 Millionen Menschen ernährt werden. Es dauere eine Weile, die Produktionsweise in einem Land zu ändern und letztlich müsse das auch vergütet werden.

Vergütet wurden immerhin die Marketingexperten, die sich den Streich der Umweltministeriums ausgedacht haben. Bis zu 1,6 Millionen Euro sollen die Reime laut Medienberichten gekostet haben. Genau das stößt vielen Landwirten sauer auf. Nicht alle wollen sich in der Zeitung dazu äußern. "Wo kommt dieses Geld her?", fragt Horst Meyer, Geschäftsführer der Agrar GmbH Lichterfelde/Golzow. Er bezweifelt, dass die Macher der Kampagne wissen, was Landwirtschaft bedeutet. "Die Ministerin soll lieber herkommen und sich mit uns auseinandersetzen", lädt der Chef ein. Wie seine Kollegen ist er verärgert über die Sprüche. Vielmehr wünscht er sich eine sachliche Diskussion zum Thema.

