Schwedt (MOZ) Für ein paar Stunden tauscht der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke sein Berliner Büro am Dienstag mit dem Lager und der Essenausgabe der Schutzhütte in Schwedt. Er taucht aus den Höhen der Bundespolitik ein die Tiefen des Alltags vieler Uckermärker am Rande des Existenzminimums. Praxiseinsatz nennt er das. Er schleppt mit Möbel in der Möbelbörse an der Breiten Allee, wo es keinen Strom gibt, baut einen Dynamo an ein altes Fahrrad, kommt mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch - allesamt Arbeitslose. Er bindet sich eine Küchenschürze mit der Aufschrift "Die Tafeln" um und hilft Petra Runge und Monika Wieczorek bei der Essenausgabe.