Silberpappel gefällt

Beeskow (MOZ) Der Säge zum Opfer gefallen ist eine stattliche Silberpappel an der Storkower Straße. Eigentümer des Geländes ist die MIB-Märkische Ingenieur Bau GmbH Wriezen, die in der Storkower Straße in Beeskow ein Büro hat. "Wir als Stadt haben den Grundstückseigentümer aufgefordert, seine Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen, denn im Baum befand sich viel Totholz", erklärt Andrea Busse, verantwortlich bei der Stadtverwaltung für die Bäume. Dass gleich der ganze Baum entfernt wurde, gefalle ihr zwar auch nicht, aber es sei das Recht des Eigentümers: "Pappeln sind nach unserer Baumschutzsatzung nicht gesondert geschützt." Das ist im Paragraf 4 der städtischen Baumschutzordnung unter "Ausnahmen vom Anwendungsbereich" nachzulesen. Dort heißt es: Die Verordnung findet keine Anwendung bei ... Obstbäumen, Pappeln, Baumweiden sowie abgestorbenen Bäumen innerhalb des besiedelten Bereichs.