Billard-Kegler in 2. Bundesliga etabliert

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) Nur noch heute können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Wir stellen in loser Folge alle Kandidaten vor. Hier: Die Billard-Kegler des SSV Rot-Weiß Friedland.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550546/

Vier Spieltage sind in der 2.Bundesliga der Billard-Kegler noch zu absolvieren - und der Neuling hat bereits sein Ziel erreicht. Die erste Mannschaft des SSV Rot-Weiß Friedland sicherte sich vorzeitig den Klassenerhalt, ist jetzt Fünfter mit je sieben Siegen und Niederlagen in der Zehnerstaffel. "Darüber freuen sich das Team und unserer ganzer Verein sehr", sagt Mannschaftsleiter Peer Zimmermann, der als Spieler aktiv selbst mit dazu beigetragen hat.

Der 36-Jährige hat das Amt des Mannschaftsleiters vor der neuen Saison von Karsten Radlow übernommen, der den Posten aus Zeitgründen abgab, aber weiter in Friedlands Erster aktiv spielt. "Peer war in der vorigen Saison unser bester Einzelspieler und führt das Team gut", sagt Radlow, der zugleich Mitbegründer und Vizepräsident Sport im 2012 gebildeten Billardkegelverband (BKV) ist. Und in der laufenden Saison ist er als Spieler bisher bestplatzierter Friedländer in der Einzel-Rangliste der 2.Bundesliga auf Platz12 mit einem Durchschnitt von 278,21 Holz.

Stolz sind die Billard-Kegler der Rot-Weißen auch auf ihre neu gestalteten Räume in der Alten Schule (Pestalozzi-Str.6) in Friedland. "Mit dem Umbau haben wir für alle Mannschaften bessere Spielbedingungen und Platz für bis zu 50Zuschauer geschaffen. Das geschah im Sommer alles in Eigenregie der Abteilung Billard im SSV und mit Hilfe von Sponsoren", sagt Radlow. "Und wir sind vor allem auch der Stadt Friedland dankbar für prima ihre Unterstützung." In den Räumen stehen fünf Billardtische, die durch Glaswände vom Zuschauerbereich abgetrennt sind.

In der Abteilung Billard von Rot-Weiß Friedland sind 23Mitglieder in vier Mannschaften aktiv. An den Wochenende ist in der Spielstätte des Vereins immer etwas los - auch wenn die Erste mal kein Heimspiel hat. Da kämpfen dann die anderen Teams in unteren Klassen um Punkte. Die erste Mannschaft spielt alle drei Wochen eine Doppelrunde als Heimpartie, die nächste steht am 18./19.Februar auf der Tagesordnung.

"Da wollen wir dann nach dem geschafften Klassenerhalt unseren treuen Fans die Zugabe liefern. Ich hoffe, dass viele Zuschauern kommen und uns unterstützen", sagt Peer Zimmermann. Bei den Heimpartien geht es in zwei Räumen parallel zur Sache. "Ein Spieltag dauert in der Regel vier bis viereinhalb Stunden", erklärt der Teamchef. Die Zweitliga-Mannschaft der Rot-Weißen mit Zimmermann, Radlow und Dirk Grünberg (alle Friedland), Peter Gesche aus Frankfurt (Oder), Roland Enders aus Fürstenwalde und Dirk Giese aus Hannover trainiert zwei- bis dreimal in der Woche, meist individuell je nach Zeit hinsichtlich der beruflichen Einspannung.