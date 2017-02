Geburtshelfer aus Italien für Oberhavels Kliniken

artikel-ansicht/dg/0/

Kurz nach Weihnachten ist Lilly geboren worden - im Klinikum Berlin-Buch, das zum privaten Krankenhauskonzern Helios gehört. Die Eltern waren zufrieden. "Die Betreuung war gut. Wir haben uns wohl gefühlt", sagt Lillys Vater Paul Müller (Name geändert). Eigentlich hatten die Müllers sich die Fahrt in den Pankower Stadtteil sparen wollen. Lilly sollte in Oranienburg, der Heimatstadt ihrer Eltern zur Welt kommen. Doch schon die Vorstellung im Kreißsaal ließ Zweifel bei ihnen aufkommen. "Wir wurden von einer italienischen Hebamme empfangen, mit der wir uns kaum verständigen konnten", erzählt Paul Müller. Er und seine Frau hatten kein gutes Gefühl. Es wurde auch nicht besser, als sie einige Wochen später wegen auftretender Vorwehen zur Kontrolle noch einmal in die Klinik fuhren. "Die Mitarbeiter konnten sich untereinander nur mit Händen und Füßen verständigen", berichtet Paul Müller. "Es war uns schon wichtig, während der Geburt eine Ansprechpartnerin zu haben, bei der wir alle unsere Fragen und Sorgen loswerden können. Eine Geburt kann schließlich auch problematisch verlaufen." Dass am Tag X eine Muttersprachlerin vor Ort ist, habe ihnen auf der Station nicht garantiert werden können. Für die Müllers war klar: In Oranienburg würde Lilly nicht zur Welt kommen.

Im Krankenhaus wird inzwischen geprüft, wie es zu einer solchen Aussage kommen konnte. "Es ist immer eine einheimische Hebamme im Kreißsaal. Die neuen Kolleginnen dürfen gar nicht allein gelassen werden", betont Kliniken-Sprecherin Heike Wittstock.

Die Italienerinnen waren im Oktober eingestellt worden. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass künftig jede Schicht im Kreißsaal wieder mit jeweils zwei anerkannten Hebammen besetzt ist. Im vergangenen Jahr hatte die Geburtsklinik mit Problemen zu kämpfen. Mit 868 Babys waren in Oranienburg so viele Kinder geboren worden, wie seit 1981 nicht mehr. In der Konsequenz wurde zwar der Stellenplan erweitert. Einheimische Hebammen können sich für eine Festanstellung aber offenbar wenig begeistern. "Wir vermuten, dass es für einen Großteil attraktiver ist, sich in die Selbstständigkeit zu begeben und sich um die Vor- und Nachsorge zu kümmern, als ihren Dienst im Krankenhaus zu versehen", sagt Heike Wittstock, die von einem bundesweiten Phänomen spricht. Da ist was dran. Freiberufliche Hebammen in Oberhavel bestätigen, dass vor allem der Drei-Schicht-Betrieb in den Krankenhäusern nicht beliebt ist. Allerdings würden sich gerade die Oberhavel Kliniken nicht ausreichend bemühen, Hebammen mit guten Arbeitsbedingungen zu locken. "Schon die Stellenausschreibungen sind nicht sehr ansprechend", berichtet eine Freiberuflerin. Andere Kliniken, zum Beispiel in Berlin und Eberswalde, würden mit Vergünstigungen locken und bei Bewerbungsgesprächen stärker auf die Wünsche der Hebammen eingehen: "Wer einen festen Job sucht, orientiert sich eher dorthin." Eine Kritik, die den Kliniken offenbar zu denken gibt. Heike Wittstock: "Wir werden uns damit auseinandersetzen."

Mit den Italienerinnen, das sagen auch die freiberuflichen Hebammen, habe sich die Situation im Kreißsaal entspannt. Die Kliniken lassen auf deren Qualifikation ohnehin nichts kommen. Sie bringen nach Aussage von Heike Wittstock "ausgezeichnete Abschlüsse" mit, die den "geltenden Europäischen Leitlinien für Gynäkologie und Geburtshilfe" und damit "voll und ganz den hiesigen Standards" entsprechen. Damit ihre Berufsabschlüsse in Deutschland anerkannt werden, müssen die Hebammen aber nachweisen, dass sie mit Muttersprachlern ohne Anstrengung kommunizieren und in ihrem Spezialgebiet auch Fachdiskussionen folgen können. "Zwei der Hebammen befanden sich schon im Oktober auf diesem Niveau", so Heike Wittstock, die anderen beiden hätten ihre Fähigkeiten auch durch zusätzliche hausinterne Sprachschulungen "in den vergangenen drei Monaten kontinuierlich und deutlich verbessert". Ende Januar haben beide ihre Prüfungen abgelegt. Die Patientinnen in der Geburtsklinik würden sich aktuellen Befragungen zufolge inzwischen sehr gut betreut fühlen, so die Sprecherin.