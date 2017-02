Erstes Sushi-Restaurant der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein volles Haus gab es zeitweise in dem am Dienstag eröffneten Restaurant "Luong House 37". Zahlreiche Gäste waren in die Wilhelmstraße 37 gekommen, um die vietnamesischen und thailändischen Speisen auszuprobieren. Ganz oben auf der Bestellliste stand Sushi - ein Trendessen, das bisher in Eisenhüttenstadt noch nicht angeboten wurde. Das japanische Gericht besteht aus kaltem Reis mit rohem oder geräuchertem Fisch, Seetang, Gemüse, Tofu oder Ei und wird häufig in kleinen Röllchen oder Häppchen serviert.

Allerdings kämpfte das Restaurant an seinem Eröffnungstag mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Gäste berichteten, dass sie sehr lange auf ihr Essen hätten warten müssen. Außerdem gab es zeitweise kein Sushi mehr. "Dafür möchten wir uns bei allen Gästen entschuldigen. Für uns war es der erste Tag in dem neuen Geschäft, da haben die Abläufe noch nicht so gut funktioniert. Und wir haben wirklich nicht mit so einem großen Andrang gerechnet", sagt Quoc Binh Luong.

Der 44-Jährige ist Inhaber des neuen Lokals, zuvor führte er ein solches in Bottrop im Ruhrgebiet. "Jetzt wollte ich näher zu meiner Familie, die in Fürstenwalde lebt", erklärt der Vietnamese. Seine Frau Thi Qujnh Hong Le hat fünf Kinder und ist in der Küche vor allem für das Sushi-Vorbereiten zuständig. "Das braucht sehr viel Zeit, da wir alles frisch zubereiten - mit frischem Fisch aus Norwegen", sagt die 43-Jährige.

Insgesamt bietet das "Luong House 37" Platz für 80 Gäste, ein separater Raum kann für Feiern für 50 Personen angemietet werden. Geöffnet ist täglich außer montags.