Höhepunkte im Überblick

Bernau (MOZ) Soeben erschienen ist der Kalender "Bernau erleben". Die von der Stadt herausgegebene Publikation ist im Rathaus, in der Tourist-Information und in Kultureinrichtungen kostenlos erhältlich. Informiert wird darin über kulturelle und sportliche Höhepunkte in diesem Jahr, darunter das Hussitenfest, das Schwertkämpfertreffen, die Gauklernacht, das Sommertheater auf dem Kulturhof, das Kinderfilmfest, die Musikfestspiele Siebenklang, den 24-Stunden-Lauf, das Festival Alter Musik, das Kinderfilmfest sowie über verschiedene Märkte, aber auch über Veranstaltungen in der Galerie, der Stadthalle und in Kirchen.