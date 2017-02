Und herzliche Grüße von der Kanzlerin

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Mitglieder des Seelower Oratorienchores waren in den Winterferien auf Chorfahrt in Malta. Sie haben nicht nur weitere Teile aus dem "Messias" einstudiert und sich besser kennengelernt, sondern auch wunderbare Erlebnisse gehabt - und nur knapp die Kanzlerin verpasst.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550551/

Ein Konzert als Dankeschön: Die Sänger aus dem Oderbruch gaben am Ende ein kleines Konzert in der St.-Patrick's-Kirche in Sliema

Ein Konzert als Dankeschön: Die Sänger aus dem Oderbruch gaben am Ende ein kleines Konzert in der St.-Patrick's-Kirche in Sliema © Oratorienchor Seelow

Ihre Sängerinnen und Sänger sollten sich vor allem besser kennenlernen. Denn im vorigen Jahr waren wieder einige neue Mitstreiter hinzu gekommen. Und die Sänger kommen aus der Region zwischen Bad Freienwalde, Frankfurt und Müncheberg. "Die meisten kommen zur Probe und fahren danach gleich wieder nach Hause. Mancher wusste kaum, wie der Sänger neben ihm heißt", erklärt Kantorin Anja Liske-Moritz ihre Initiative für die Chorreise - die erste seit Bestehen des Seelower Oratorienchores.

Weil im Chor einige Lehrer und Schüler mitsingen, kamen nur die Winterferien als Reisezeit infrage. Was Anja Liske-Moritz bei der Wahl des Reiseziels Malta zunächst nicht wusste: Dort fand just zu der Zeit der EU-Flüchtlingsgipfel statt. Und die dazu in der Hauptstadt Valletta weilende Bundeskanzlerin erfuhr vom Konzert des Seelower Chores in der St.-John's-Kathedrale!

"Wir hatten dort am Sonnabend im Rahmen der Abendmesse einen Auftritt. Davon hatte Monsignore Mckeon, der höchste Geistliche der Gemeinde, die Kanzlerin bei ihrem Besuch in der Kathedrale einen Tag zuvor erzählt und sie eingeladen, dabei zu sein. Das erlaubte ihr Terminkalender zwar nicht. Aber sie hat uns herzliche Grüße ausrichten lassen", berichtet Seelows Kantorin. Sie ist von der "unglaublichen Pracht" des katholischen Gotteshauses in Maltas Hauptstadt, in dem die meisten Großmeister des Johanniter-Ordens bestattet sind, noch immer tief beeindruckt.

Die 38 Sängerinnen und Sänger ihres Chores und einige mitreisende Partner sowie Gäste haben in den sechs Tagen viel erlebt und gelernt: Für die täglich mindestens vier Stunden Probe hatten die Pater des Ordens der Salesianer Don Bosco in Sliema ihre St.-Patrick's Kirche kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kirche befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hotels der Seelower.

Zum Dank hat der Oratorienchor am Freitagabend die Abendmesse in der Kirche mitgestaltet und im Anschluss daran noch ein kleines Konzert gegeben. "Auf der Einladung, die in der Kirche auslag, wurde unser Chor vorgestellt und prangte sogar das Seelower Wappen", erzählt Anja Liske-Moritz.

Noch schöner als der große Applaus für den Auftritt war für sie und ihre Sänger die Einladung zu einem gemütlichen Beisammensein mit Mitgliedern der Kirchengemeinde im Anschluss. "Wir hatten tolle, sehr herzliche Gespräche. Das war gelebte Ökumene", sagt die Seelower Kantorin. Das kleine Land haben die Teilnehmer der Chorreise auf mehreren Ausflügen, unter anderem zur Tempelanlage "Hagar Qim" und der Blauen Grotte kennen gelernt.

Anja Liske-Moritz dankt auf diesem Wege der Leiterin der Seelower Chorvereinigung "Harmonie", Bettina Tanzyna. Die hatte - obwohl kein Mitglied des Oratorienchores - an der Chorreise teilgenommen und zum Teil auch mitgesungen. Das Angebot zur Stimmbildung, für die Bettina Tanzyna Expertin ist, hätten einige ihrer Sänger gern angenommen, berichtet die Kantorin.

Musikfreunde aus der Region, die sich auf die Fortsetzung des "Messias" freuen, müssen sich indes etwas länger gedulden. Die Aufführung wird nicht, wie angekündigt, am Palmsonntag, sondern erst am 14. Oktober sein - als musikalischer Höhepunkt im Lutherjahr in Seelow.