Michael Pohl neuer Co-Trainer bei Union

Fürstenwalde (MOZ) Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde hat einen neuen Co-Trainer gefunden. Michael Pohl steht ab sofort Chefcoach Matthias Maucksch zur Seite. In Augenschein nehmen konnten die Fürstenwalder ihn bereits beim Testspiel gegen die VSG Altglienicke (4:0). 2015 bis 2016 war Pohl Trainer des 1. FC Frankfurt. Zuvor war er sehr erfolgreich bei den Junioren von Blau-Weiß Briesen tätig. Nun ist er erneut bei den Spreestädtern, bei denen er früher erfolgreich als Trainer des FSV Union II agierte.

"Am Wochenende haben wir zusammengesessen und das dingfest gemacht", erklärt Unions Sportlicher Leiter Peter Heinrich. "Es gab Bedarf auf der Position und ich freue mich sehr, dass wir zusammengekommen sind."

Michael Pohl sieht das auch so: "Ich bin froh über diese Aufgabe. Die Enttäuschung in Frankfurt war groß. Es gab dort leider unterschiedliche Vorstellungen und das hat dann nicht gepasst." Langeweile kam bei ihm aber nicht auf: "Ich habe drei Kinder und bin im Schichtdienst. Gerade deswegen müssen ich und der Verein sehen, wie das zusammenpasst, zunächst bis Saisonende", sagt Pohl, der am Freitag 47Jahre alt wird.

"Es gab auch andere Angebote, aber keinen Gedanken, die anzunehmen. Für mich gibt es nur drei Vereine - Blau-Weiß Briesen, 1.FC Frankfurt und Union Fürstenwalde. Union hat mit Matthias Maucksch einen sehr guten Trainer, von ihm kann ich viel lernen", erklärt Pohl. "Das war am Ende auch der größte Anreiz, ja zu sagen. Ich weiß auch, dass es ein Herzenswunsch von Peter Heinrich ist, da wir seit über 20Jahren in Kontakt sind. Jetzt sehen wir uns die Aufgabe an und schauen dann weiter."