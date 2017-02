Safer Internet Day mit mäßigem Zuspruch

artikel-ansicht/dg/0/

Auch Kerstin Awe hätte sich für ihren Workshop zum Thema Cybermobbing mehr Teilnehmer gewünscht. "Cybermobbing ist realistisch und passiert ständig", sagte die Medienberaterin und erklärte, wann man überhaupt von Cybermobbing spricht, was verboten ist und wie man sich dagegen wehren kann.

In den Klassen die sie in der Vergangenheit besucht hat, habe es immer wieder Aha-Erlebnisse bei den Schülern gegeben. "Einigen ist gar nicht klar, dass sie andere mobben", so Kerstin Awe. Die gemobbten Schüler wissen sich wiederum keinen Rat. Vor allem, wenn sie sich ohne Einverständnis der Eltern in sozialen Netzwerken angemeldet haben. "Da können sie sich natürlich nicht an ihre Eltern wenden, sonst würde die Lüge auffliegen", nannte sie ein Beispiel. "Technisch sind die Schüler alle top", hat sie festgestellt. Allerdings fehle es oftmals an sozialer Kompetenz im Netz. Aufklärung könne daher nicht früh genug beginnen. Am besten in der fünften Klasse, denn da haben fast alle Smartphones und sind zumindest bei WhatsApp angemeldet. "Auch über die rechtliche Konsequenzen wissen Schüler wenig", erklärte die Fachfrau, etwa wenn einfach Bilder von anderen benutzt werden.

Für Hartmut Schmidt wiederum ging es am Dienstag nicht so sehr um soziale Netzwerke, sondern vielmehr um E-Books. Der Frankfurter nutzte die E-Book-Reader- und Tablet-Sprechstunde in der Bibliothek, um sich ausführlich beraten zu lassen. "Ich bin aufgewachsen mit Büchern in der Hand", sagte er, "und ich lese die noch immer gern. Allerdings sind die gedruckten Exemplare in der Bibliothek oft vergriffen, deswegen will ich es jetzt mit E-Books versuchen." Bibliothekarin Juliane Hensel erläuterte ihm die Vorzüge des elektronischen Buches bei Urlaubsreisen oder bei einem Krankenhausaufenthalt. Hartmut Schmidt will es jetzt zumindest einmal ausprobieren.