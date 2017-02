Winterpause beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das bunte Kassenhäuschen steht, das rot-weiße Zelt ebenfalls. Der Circus Astoria ist in der Stadt und hat sein Lager auf dem Festplatz, dem ehemaligen Standort der Chemiefabrik, in der Eberswalder Straße bereits aufgeschlagen. Für die Zirkusfamilie Köllner ist das der Auftakt zur diesjährigen Saison. Bis Mitte November wird das 19-köpfige Team in Deutschland und darüber hinaus unterwegs sein. Am Donnerstag beginnen die ersten Vorführungen aus einem Mix aus Artistik, Clownerie und Tiershow.

Machen sich warm: Am Donnerstag treten Artistinnen Celine (l.) und Jamie sowie Kamel Salome in die Manege © MOZ/Thomas Burckhardt

Noch ist der Boden im Zelt tiefgefroren. Bis die ersten Besucher kommen, soll davon aber nichts mehr zu spüren und das Zelt kuschelig warm geworden sein, verspricht Velicka Köllner. Die gebürtige Tschechin stammt selbst aus einer Artistenfamilie und hat vor vielen Jahren in den Zirkus eingeheiratet. Heute hält sie gemeinsam mit ihrem Mann Ricardo Köllner die Schaustellerfamilie zusammen. Kamele, Lamas, Ziegen, Ponys, Pferde und Esel sowie die Artisten müssen koordiniert und versorgt werden.

Der Zirkus ist gerade erst aus seinem Winterquartier im mecklenburg-vorpommerschen Parchim angereist. Seit 12 Jahren bereits können Tiere und Fahrzeuge dort während der Winterpause untergestellt werden. Vor etwa drei Jahren war Circus Astoria schon einmal in Eberswalde, erinnert sich Velicka Köllner. Vor dem ersten Auftritt in der neuen Saison müssen alle mit ran. Auch der 12-jährige Sohn Diego, der sonst den Clown "Banane" gibt, muss für die Ordnung in den Auslaufgehegen der Tiere sorgen. Insgesamt sind sechs Personen Teil der Show. Ricardo Köllner zum Beispiel wird eine Nummer mit den Pferden und Kamelen zeigen. Außerdem einen Balanceakt, bei dem er Stühle auf dem Kinn ausbalanciert. "Inzwischen merke ich das Gewicht nicht mehr", sagt der 48-Jährige. Die Artistinnen Celine und Jamie werden zeigen, welche akrobatischen Talente in ihnen stecken.

Ab Donnerstag kann der Zirkus besucht werden. In den Pausen können die Kinder auf den Kamelen reiten und eine echte Schlange anfassen.

Vorstellungen am Do. und Fr. 16 Uhr, Sonnabend 14 und 17 Uhr, Sonntag 14 Uhr - Kinder zahlen zehn, Erwachsene 12 Euro, Ausnahme: Do. 16 Uhr und Sonnabend 17 Uhr zahlen Erwachsene Kinderpreise