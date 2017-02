Werkstatt zu Strategiepapier

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) In Schöneiche geht am Freitag die Arbeit am Integrierten Ortsentwicklungskonzept weiter. Von 16 bis 20 Uhr richtet das mit der Erstellung des Papiers beauftragte Büro LPG aus Berlin im Rathaus die zweite Planungswerkstatt aus. Dazu sind neben Vertretern der Gemeinde auch die Einwohner eingeladen. Im Mittelpunkt der Werkstatt stehen diesmal die Themen Verkehr/technische Infrastruktur, Wirtschaft, Tourismus und Klimaschutz. Mit dem Konzept sollen Schwerpunkte der Gemeindeentwicklung bis 2030 festgelegt werden.