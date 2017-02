Einblicke in den Untergrund der Schorfheide

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Schönebeck/Liebenthal/Zehdenick (GZ) Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam führt im Februar geophysikalische Messungen in der Gemeinde Schorfheide durch, die auch in Liebenthal zu bemerken sein könnten. Das Forschungsvorhaben wurde nun vom Bergamt des Landes Brandenburg genehmigt.

Nachdem in den vergangenen Wochen die im Messgebiet liegenden Behörden, Grundeigentümer und Pächter über das Vorhaben informiert wurden, startet nun die Vermessung des Untersuchungsgebietes. Auch das zuständige Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg hat mittlerweile sein Okay gegeben. Mit der operativen Durchführung hat das GFZ die Firma DMT aus Essen beauftragt, die über langjährige Erfahrungen mit seismischen Messkampagnen verfügt.

Teams von je zwei Personen werden im Messgebiet unterwegs sein und die Positionen für die Auslage der Geophone sowie die Anregungspunkte für die drei Vibrationsfahrzeuge exakt bestimmen und mit Pflöcken markieren. Dabei werden auch sogenannte Nahlinienmessungen durchgeführt. Die 26 Tonnen schweren Gefährte, die 90 Prozent der Messungen durchführen, kommen erst in einem späteren Arbeitsschritt zum Einsatz.

Für die aktuelle Vermessung des Untersuchungsgebietes wird an einer Position pro Quadratkilometer ein mehr als 100 Kilogramm schweres Fallgewicht aus anderthalb Metern Höhe auf eine Metallplatte fallengelassen, was mit einem dumpfen Geräusch verbunden ist. Durch diese kleinen "Erdstöße" werden Schallwellen erzeugt. Die laufen durch den Untergrund und geben Auskunft über die Beschaffenheit des Bodens an der jeweiligen Stelle - bis in eine Tiefe von schätzungsweise 50 Metern.

Ein Pick-Up-Fahrzeug mitsamt Anhänger wird dafür im Untersuchungsgebiet unterwegs sein. Verkehrseinschränkungen sind damit nicht verbunden, für eventuelle Geräuschwahrnehmungen wird vonseiten des GFZ um Verständnis gebeten.

Nach der Vermessung werden entlang der Messlinien hochempfindliche Instrumente - sogenannte Geophone - zusammen mit Messkabeln und Messboxen ausgelegt. Das GFZ verspricht, auch diese Arbeiten rechtzeitig anzukündigen.

Der Beginn der seismischen Messungen ist nach aktuellem Stand des Vorhabens für Ende Februar vorgesehen. Vorher werden Messungen in den zwei Forschungsbohrungen stattfinden, die am GFZ-Geothermieforschungslabor Groß Schönebeck existieren. Der Standort in Sarnow ist bereits seit 15 Jahren in Betrieb.

Bevor die Messkampagne beginnt, werden Wissenschaftler des GFZ in einer Informationsveranstaltung den genauen Ablauf der Arbeiten erläutern. Auch ein Vibrationsfahrzeug soll dort in Aktion zu erleben sein.

Bei Fragen zu Betretungsrechten: Telefon: 0176 47134092, per Mail schorfheide@ips-celle.de; Fragen zum Projekt werden unter 0331 2881571, Mail spalek@gfz-potsdam.de beantwortet.