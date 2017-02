Disko-Taxi zum halben Preis

artikel-ansicht/dg/0/

Seit Montag sind sie wieder in allen AOK-Servicestellen zu haben: die Fifty-Fifty-Taxi-Tickets. Damit können Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren zum halben Preis mit dem Taxi zur Disko und nachts wieder nach Hause fahren. Es stehen Tickets im Gesamtwert von 125000 Euro zur Verfügung. Die Hälfte der Summe bezahlt das Land Brandenburg. VerkehrsministerinKathrin Schneider (SPD) erklärt, warum: "Viel zu häufig kommt es gerade nachts auf den Straßen des Landes immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Viele dieser sogenannten Disko-Unfälle enden tödlich. Wir wollen, dass die Jugendlichen nicht betrunkenen oder übermüdet ins Auto steigen und auch da wieder sicher zu Hause ankommen, wo nachts kein Bus fährt."

Die Polizei spricht von der Risikogruppe "Junge Fahrer". Das sind 18- bis 24-jährige Autofahrer. Sie war in Ostbrandenburg 2016 an fast 2500 Unfällen beteiligt. Etwa so viele wie im Jahr davor. Aber auch 1270 weniger als im Jahr 2012. Dennoch ist die Polizei weiter besorgt: Junge Fahrer überschätzten immer wieder ihre eigenen Fähigkeiten. Die Risikogruppe verursachte im Vorjahr 1752 Unfälle in Ostbrandenburg. Im Umgang mit Alkohol, so schätzt die Polizei allerdings ein, sind "Junge Fahrer" seit 2012 eindeutig verantwortungsvoller geworden. Verursachten sie damals noch 57 Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol, waren es vier Jahre später fast die Hälfte weniger. Grund zur Entwarnung? Die Polizeidirektion Ost will sich dennoch weiter intensiv dieser Altersgruppe widmen. Dabei setzt man auf eine hohe Kontrolldichte und Präventionsarbeit mit unterschiedlichsten Partnern.

Warum unterstützt die AOK Nordost das "Fifty-Fifty-Taxi-Ticket"? "Immer wieder schockieren uns Nachrichten von schweren Verkehrsunfällen junger Fahrer, die auf Brandenburger Alleen gegen einen Baum rasen", sagt Maximilian Schopp. "Wir sorgen so mit dafür, dass das Risiko nicht mitfährt und junge Leute nachts sicher nach Hause kommen. Wir wünschen uns, dass noch mehr Taxifahrer dieses großartige Projekt unterstützen, besonders dort, wo nachts keine Busse fahren."

Wie kommen Diskogänger aber nun an das Taxi-Ticket zum halben Preis? Die Schwedter AOK-Kundenberaterin Heike Emeling hat sie auf ihrem Schreibtisch liegen: "Einlösen können die Tickets nur Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren. Kaufen können sie bei uns allerdings nicht nur AOK-Versicherte. Jeder kann das - unabhängig von seiner Krankenversicherung. Auch Mama, Papa, Oma oder Opa. Sie können doch sorgloser schlafen, wenn sie wissen, ihre Sprösslinge kommen sicher von der Disko nach Hause."

Für Tickets im Wert von fünf Euro zahlt man 2,50 Euro, für Tickets im Wert von zwei Euro zahlt man einen Euro. Maximilian Schopp, AOK-Niederlassungsleiter in Schwedt ergänzt: "Wichtig ist, dass Jugendliche bereits bei der Taxi-Bestellung auf die Fifty-Fifty-Taxi-Gutscheine hinweisen und sich eine verbindliche Zusage des Taxifahrers einholen. Dann können Tickets auch problemlos bei der Bezahlung im Taxi eingelöst werden."

Grundsätzlich können die Tickets für Fahrten freitags und sonnabends sowie an gesetzlichen Feiertagen und deren Vorabenden von 20 Uhr bis 8 Uhr an Folgetag eingelöst werden. Bei Diskofahrten über die Ländergrenze hinaus, muss die Fahrt in Brandenburg starten oder enden. Auch in diesem Fall sollten sich Nachtschwärmer sicherheitshalber vorab eine verbindliche Zusage des Taxifahrers einholen.

Informationen zum Fifty-Fifty-Taxi-Ticket in allen Brandenburger Servicecentern der AOK Nordost sowie im Internet unter www.aok-on.de/nordost