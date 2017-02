Auf den Spuren von Lenné

artikel-ansicht/dg/0/

Blütenpracht: Auch die Veranstaltung "Offene Gärten" wird in diesem Jahr in Blumberg ganz im Zeichen der IGA stehen. © MOZ

Vor fünf Monaten, im September 2016, hatte sich bereits eine Arbeitsgruppe gebildet. Unter Vorsitz von Jochen Wünsche, einem Blumberger, der sich seit Jahren für den Pflege und den Erhalt des Gutsparks einsetzt, treffen sich die rund zwölf Mitglieder seitdem regelmäßig. Dann entstehen Ideen, wird geplant und organisiert.

"Unser Kalender war in diesem Jahr der Gartenausstellung gewidmet", sagt Hartmut Moreike. Das Mitglied im Kulturverein von Canitz Blumberg freut sich besonders, dass er auf eine große Resonanz gestoßen ist. "Die 150 Exemplare sind alle verkauft", so Moreike.

Aber auch drei Sonderausgaben der "Blumberger Hefte" stehen im Zeichen der IGA, eins ist dabei dem "Genie der Gartenkunst", Peter Joseph Lenné, gewidmet.

Auf insgesamt 32 Seiten gibt der diplomierte Journalist einen kurzen Einblick in das Leben und Schaffen des Gartenbaudirektors von Friedrich Wilhelm IV. Der interessierte Leser erfährt etwas über die Kindheit Lenné's in Bonn, die ersten Studien in Botanik und die Gärtnerlehre in Brühl. Später folgten Reisen nach Süddeutschland und Österreich und schließlich die Anstellung in preußischen Diensten. Eines seiner wichtigsten Projekte wurde schließlich die Umgestaltung des Parks Sanssouci. "Weit mehr als 100 Garten- und Parkanlagen hat Lenné im Stil englischer Landschaftsgärten mit charakteristischen Sichtachsen geplant und auch in Blumberg seine Spuren hinterlassen", so Moreike. Das kleine Heft ist beim Kulturverein erhältlich.

Fünf Veranstaltungen ergänzen das Angebot zur Internationalen Gartenausstellung. Der Start erfolgt bereits an diesem Sonnabend mit dem inzwischen 7. Winterball im Gemeindesaal. Zu "Erinnerung eines Gedächtnislosen" laden die Schauspielerin Margrit Straßburger und der Pianist Andreas Florczak am 30. April in den Pfarrstall ein. Am 27. Mai findet dann die schon traditionelle "Blumberger Gartentour" statt. "Dort haben wir auch immer Gäste aus Berlin, die Atmosphäre ist locker und es gibt Kaffee und Kuchen", sagt Moreike.

In der Blumberger Kirche treten dann am 18. Juni Maxim Shagaev und Ute Beckert mit einem "Bajan-Konzert" auf und am 23. Juli gibt es im Lenné-Park wieder "Open Air Jazz" mit der "Barnim Big Band". Darüber hinaus ist im Sommer noch eine Veranstaltung "Der Park singt" mit bisher insgesamt elf Chören geplant.

"Wir werden auch sechs Führungen zwischen April und September anbieten", kündigt Moreike an. Ein Höhepunkt ist vielleicht die Vogelstimmen-Wanderung, die im Mai stattfindet und für die die Teilnehmer ziemlich früh aufstehen müssen. Los geht es nämlich schon um vier Uhr. Im Gemeindesaal werde es zudem eine Foto-Ausstellung geben, so Moreike.

Derzeit erarbeitet die Arbeitsgruppe noch einen Flyer, der alle Angebote in Blumberg zusammenfassen soll. "Den werden wir dann auch im IGA-Besucherzentrum in Marzahn auslegen, damit viele Gäste zu uns kommen", sagt Moreike, den es übrigens ärgert, dass sich die Gemeinde Ahrensfelde finanziell nicht in dem Maße am "IGA vor Ort"-Projekt beteiligt wie das wünschenswert wäre.