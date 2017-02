SPD kommt zum Zug

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (HGA) Als Chef des Arbeitskreises Verkehr der brandenburgischen SPD versteht Stefan Wilhelm viel von dem, was auf Brandenburgs Schienen passiert - und was dort nicht passieren kann, weil es noch immer keine Gleise gibt. Sein Urteil über die in Brandenburg immer in SPD-Hand befindliche Verkehrspolitik fällt in Sachen Schiene vernichtend aus: "Da ist seit 2006 nicht wirklich viel passiert. Dass in den 2010er-Jahren bisher ein Sprung nach vorn in der Infrastruktur ausgefallen ist, fällt uns jetzt auf die Füße." 20 Jahre sei diskutiert worden, jetzt müsse endlich etwas passieren, fordert Wilhelm.

Er ist sich sicher, dass unter Kathrin Schneider, Brandenburgs siebenter SPD-Infrastrukturministerin, nun einiges anders wird. Das am Montag vom SPD-Landesvorstand beschlossene "Infrastruktur-Paket Schiene Berlin-Brandenburg" habe sie wohlwollend zur Kenntnis genommen, sagt Wilhelm. Bis zu 800 Millionen Euro wird es kosten, alle Projekte umzusetzen. Sollte die SPD-Fraktion das Schienenpaket wie gefordert als Antrag in den Landtag einbringen und sollte dies zugleich auch in Berlin geschehen, dann dürfte der Schienennahverkehr im Speckgürtel Berlins neue und zugleich teilweise seit Jahrzehnten geforderte Qualitäten erreichen. Oberhavel kann davon in mehrfacher Hinsicht profitieren.

Das neue Konzept spielt im Fall von Velten erstmals nicht die Durchbindung des Prignitz-Expresses nach Gesundbrunnen gegen die Verlängerung der S-Bahn in die Ofenstadt aus. Wilhelm drückt sich da klar aus: "Die Zeiten des Entweder-Oder sind vorbei. Jetzt heißt es: Sowohl als auch."

Dabei geht der Verkehrsexperte sogar davon aus, dass die S-Bahn nach Velten schneller zu realisieren ist als die Durchbindung des Regionalexpresses. "Wir müssen den S-Bahn-Ausbau aktiv angehen." Positiv schlägt zu Buche, dass für diese Strecke bereits eine Nutzen-Kosten-Analyse vorliegt. Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) geht zwar davon aus, dass diese nochmals überarbeitet werden muss. Sie ist sich aber sicher, dass der volkswirtschaftliche Nutzeffekt unterm Strich noch deutlicher ausfällt.

Bezüglich des Prignitz-Expresses, von dessen Direktanbindung an Gesundbrunnen brandenburgische Politiker schon seit mehr als einem Jahrzehnt reden, beklagt Wilhelm diese nutzlos verstrichene Zeit: "Es gibt bisher keine vertieften Planungen. Die Chancen, den Express nach Berlin reinfahren zu lassen, hat man Jahr für Jahr verstreichen lassen." Das sei jetzt auch von der Landesregierung erkannt worden. Während die S-Bahn günstigstenfalls, so rechnet es Hübner vor, in fünf Jahren Velten ansteuert, könnte der Prignitz-Express zu den Projekten gehören, die erst in zehn Jahren das Ziel erreichen.

Anders sieht es für Wilhelm mit der Heidekrautbahn aus. "Das ist im Vergleich das einfachste Projekt. Die Gleise liegen ja schon." Für den Um-, beziehungsweise Neubau des Bahnhofs Wilhelmsruh gebe es bereits ein Planfeststellungsverfahren und Baurecht. In zwei bis drei Jahren könnte die der Niederbarnimer Eisenbahn gehörende Strecke von Basdorf/Schönwalde bis Wilhelmsruh befahren werden. Dort besteht S-Bahn-Anschluss. Schwieriger werde es, die Heidekrautbahn bis Gesundbrunnen zu führen. Das wäre mit hohen Investitionskosten verbunden. Der SPD-Verkehrsexperte weist aber darauf hin, dass die Heidekrautbahn für Berlin und Brandenburg gleichermaßen interessant ist. Denn in beiden Ländern könnten mit Schildow, dem Pankower Ortsteil Rosenthal und dem Märkischen Viertel wachsende Kommune beziehungsweise dicht besiedelte Stadtquartiere erstmals einen Anschluss ans Schienennetz erhalten.