Eberswalde (MOZ) Die erste Runde ist überstanden: Janika Jäcke hat in der Kuppel-Show vom umschwärmten "Junggesellen" eine Rose bekommen - sicheres Zeichen dafür, dass sie auch heute Abend in der zweiten Folge dabei sein wird. Derzeit ist die gebürtige Eberswalderin auf Heimatbesuch.

Am Montag ist es das erste Mal passiert. Eine wildfremde Frau hat Janika Jäcke angesprochen. "Sind Sie nicht beim "Bachelor' mit dabei?", wollte die Dame wissen. Ja, das ist sie. Die 28-Jährige gehört zu den verbliebenen 18 Frauen, die heute Abend in der zweiten Episode der Kennenlern-Sendung um die Gunst des "Junggesellen" (auf Englisch: bachelor) Sebastian Pannek buhlen.

Die Passantin wollte es deshalb so genau wissen, weil sie selbst Erfahrungen mit der RTL-Sendung hat: 2015 hat die Eberswalderin Liz Kaeber, die Tochter der Dame, die fünfte Staffel für sich entschieden. Janika Jäcke, die aktuelle "Bachelor"-Kandidatin, lebt zwar in Hamburg, doch das erst seit anderthalb Jahren. Ihre Wurzeln liegen in Eberswalde.

Dort, wo sie groß geworden und zur Goethe-Schule gegangen ist, weilt sie auch derzeit wieder. Zu Besuch bei ihren Eltern und Großeltern. "Ich bin ein totaler Familienmensch", sagt Janika Jäcke. Deswegen kommt sie auch beinahe jeden Monat einmal in die Heimat.

Die Familie ist ihr ein Rückhalt - auch im Hinblick auf ihren Fernsehauftritt. "Meine Großeltern sind megastolz", sagt sie. Ihre Eltern wiederum vertreten die Meinung: "Mach', was du für richtig hältst." Probleme haben sie laut Janika Jäcke nicht mit ihrer Teilnahme an der Dating-Show - warum auch? "Ich mach' mich ja nicht nackig", wie es die Kandidatin formuliert.

Stattdessen ist sie für die Drehzeit in ein Haus nach Miami gezogen, gemeinsam mit dem sogenannten Bachelor und den übrigen Kandidatinnen, von denen vier in der ersten Episode wieder gehen mussten. Woche für Woche hält Sebastian Pannek eine Rose für diejenigen bereit, die er näher kennenlernen will.

In der ersten Folge gehörte auch Janika Jäcke zum Kreis der Auserwählten. Wie lange das noch so weitergeht, das darf sie nicht verraten - obwohl die Staffel längst abgedreht ist. Doch der Privatsender wacht wie ein Schießhund darüber, dass nicht zu viele Informationen über den Fortgang der Sendung an die Öffentlichkeit gelangen.

Während Janika Jäcke die erste Folge noch in Hamburg geguckt hat, gemeinsam mit ihrem besten Freund, steht heute Abend ein Ausflug nach Berlin auf dem Programm. Dort trifft sie sich mit zwei weiteren "Bachelor"-Kandidatinnen: mit der Panketalerin Sabrina Neumann und Silvana Joppich, die in der Hauptstadt auch zu Hause ist. Ebenfalls mit dabei: die Mütter der drei Frauen.

"Man hat halt so Mädels, mit denen umgibt man sich gern", sagt Janika Jäcke. Sabrina Neumann und Silvana Joppich seien ihre engsten Vertrauten im Kreis der Teilnehmerinnen. "Mit den beiden hat es von Minute eins an geklappt", erklärt sie. So sehr, dass sie nicht nur gemeinsam die zweite Folge schauen, sondern auch immer mal wieder miteinander telefonieren.

Alle drei sind selbst gespannt, was letztendlich in der Sendung gelandet ist und was herausgeschnitten wurde. "Wir sehen das auch nicht vorab", sagt Janika Jäcke. Ihr Resümee der ersten Folge fällt verhalten aus: "Da war ich noch nicht so präsent", konstatiert sie, "aber das ändert sich noch."

Damit dürfte dann auch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit weiter wachsen - besonders in ihrer Heimatstadt Eberswalde. Schon jetzt merkt sie: "Man geht anders auf die Straße und hat das Gefühl: Die Leute gucken", sagt die Kandidatin.

Überhaupt nimmt die Show ihr Leben derzeit ziemlich in Beschlag: Sie bekommt Presseanfragen und Leute, mit denen sie ewig nichts mehr zu tun hatte, melden sich auf Facebook. Wenn darüber hinaus noch der eine oder andere Auftrag für ein Foto-Shooting reinkommen würde, wäre ihr das natürlich nicht unlieb: "Mode und Beauty mach' ich gern", sagt Janika Jäcke. "Über solche Anfragen wäre ich echt happy."

Am ersten März tritt die gelernte Bürokauffrau und Eventmangerin aber erst einmal einen neuen Job an. Als Assistentin der Geschäftsführung in einem großen Hamburger Unternehmen. "Der geborene Fernsehstar bin ich nicht", erklärt sie. Auf die "Trash-Schiene", wie sie es nennt, zieht es sie schon gar nicht. "Ich würde zum Beispiel nie in den "Dschungel' gehen", sagt sie in Anlehnung an die RTL-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus".

Wobei: Eine Schwäche gesteht sie dann doch. ""Big Brother' würde ich machen", sagt Janika Jäcke und lacht. "Das wollte ich schon immer mal."

"Der Bachelor": heute, 20.15 Uhr, RTL