Wintersportverein auf Talentsuche

Bad Freienwalde (MOZ) Der Wintersportverein 1923 (WSV) Bad Freienwalde ist ständig auf Talentsuche. Mit der Winterolympiade der Kindergärten morgen, der Schulprojekttage am Freitag und dem Märkischen Wintersporttag am Sonntag bietet der Verein gleich drei Veranstaltungen an, um bei Kindern und Jugendlichen das Interesse zu wecken mit Skiern an den Füßen von einer Schanze zu springen.