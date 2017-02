Zampich: "Ich bleibe Blau-Weiß verbunden"

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Noch ist auf den regionalen Fußballplätzen Spielpause. Trainiert wird überall fleißig, denn Ziele für die Saison müssen zum Teil neu definiert werden. Winterpause heißt auch, es gibt personelle Veränderungen. Spieler gehen, Spieler kommen und in einigen Vereinen wurden Trainer gewechselt.

Für viele kam die Meldung überraschend, einige munkelten schon länger: Trainer René Zampich und Fußball-Landesligist SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf trennen sich. In einer langjährigen Ehe würde man sagen, man hat sich ein wenig auseinander gelebt. Unter dem Strich ist die Sache eigentlich ganz einfach. Der ganz große Erfolg hatte sich nicht eingestellt. Platz sieben in der Landesliga - leichte Enttäuschung machte sich auf dem Waldsportplatz breit.

"In der Bundesliga gehören solche Dinge inzwischen schon zum Tagesgeschäft, doch mein Abschied bekam, um mit den Worten eines Fußballers zu sprechen, einen zusätzlichen Kick. Ich war selbst mit einigen Dingen schon länger unzufrieden. Das lag aber keinesfalls an der Mannschaft und auch nicht an der sportlichen Situation."

Direkt nach Bekanntwerden der Trennung kam vom SV Empor Berlin die Meldung: Zampich hätte einen Vertrag unterschrieben. "Die Meldung war falsch. Die Verbindung mit Empor war zunächst zufällig. Erst lange nach meinem Rücktritt, genauer am 29. Dezember mitten in meinem Jahresurlaub, gab es Kontakte mit dem Vorstand von Empor. Richtig ist, dass ich dem Verein verbunden bin und hier wohl auch meine sportliche Zukunft finden werde."

Zampich ist im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg groß geworden und hat bis zur A-Jugend selbst bei Empor gespielt. Zudem war er Trainer an der Flatow-Oberschule (Eliteschule des Sports). "Ich bin da, insgesamt gesehen, schlecht bei weggekommen und nach außen sieht es aus, es war von mir lange geplant und ich hätte schon im Vorfeld Absprachen vorgenommen", sagt René Zampich. "Fakt ist aber, dass es keine Vertragsverhandlungen gab und dass die Beendigung meines Engagements bei Blau-Weiß davon überhaupt nicht abhängig war. Ich hatte eine sehr gute Zeit im Doppeldorf und bin immer noch der Meinung, dass wir alle auch gut zusammengearbeitet haben. Mannschaft, Vorstand, Fans und das gesamte Umfeld bei Blau-Weiß gelten auch weiterhin als eine Topadresse der Region. Ich kann sagen, dass man bei Empor falsch reagiert hatte und es im Verein wohl auch Konsequenzen diesbezüglich gab. Was ich nochmals betonen möchte, ich bleibe den Blau-Weißen auch weiterhin sehr verbunden."