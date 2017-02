Wenig Lokales im Jahr 1939

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Dass eine New Yorkerin ihre drei Ehegatten mit Arsen vergiftet hat, ist im Mai 1939 in der Granseer Zeitung zu lesen. Doch kaum noch Nachrichten aus der Stadt und ihrem Umland.

Der Nazi-Propaganda waren auch in den Jahren zuvor die ersten Seiten der Lokalzeitung gewidmet. Doch kurz bevor Erich Woltersdorf 1939 die letzte Ausgabe herausgibt, erschienen fast gar keine lokalen Neuigkeiten mehr. Eine der wenigen Meldungen im Mai 1939 war den Frauen aus Gransee und Kraatz gewidmet, die als "kinderreiche Mütter" das Ehrenkreuz erhielten.

Die Fundsachen in der Stadtverwaltung Gransee fanden sich wenige Tage später als einzige Meldung unter Lokales. Dazu gehörten eine gelbe Damenhalskette, ein Kinderhandschuh, einige Schlüssel und Geldbörsen, eine Autoluftpumpe und eine Hakenkreuzfahne. Ferner sei ein Wellensittich als zugeflogen gemeldet worden.

Noch kleiner fällt am 24. Mai 1939 die Meldung aus, dass ein gutes Obstjahr zu erwarten ist. Der erste Bericht über den Blütenansatz und den Blütenverlauf veranlasse zu dieser Prognose. Mehr Lokales findet sich im Mai 1939 in Woltersdorfs Zeitung nicht.

Eine Vielzahl von Anzeigen hiesiger Geschäftsleute ist da ebenfalls bereits weggefallen. Ata, das Scheuermittel, wird beworben. Nichtraucherseminare in Berlin und Kuren gegen Nierenleiden in Bad Salzbrunn. Aber die Geschäftsleute der Umgebung schalten weit weniger Anzeigen als noch im Jahr zuvor. Eines aber lassen sich die Granseer nicht nehmen. Sie feiern an den Wochenenden. Und so ist der Auswahl kultureller Veranstaltungen eine Vielzahl Anzeigen gewidmet. Am 20. Mai 1939 laden das Gesellschaftshaus und das Schützenhaus am Sonnabend und Sonntag zum Tanz.

In Metzentins Festsaal werden "Die vier Gesellen" im Ton-Kino gezeigt. Und auch dort wird zum Tanz gebeten, unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt am 21. Mai 1939. Alle drei Gasthäuser inserieren noch regelmäßig.

Seltener sind Werbeaktionen von Ladeninhabern zu finden. In der chemischen Färberei von Adolf Hagn werden dieser Tage Anzüge, Kleider und Mäntel chemisch gereinigt und wieder wie neu angeboten. Zuguterletzt bot Schmiedemeister Suhl damals einspaltig seine Weidetröge an. Viele Gewerbetreibende lassen Ende der 1930er-Jahre allerdings eher Handzettel drucken und verteilen statt zu inserieren. Aber auch die druckt Woltersdorf an der Ecke der heutigen Rudolf-Breitscheid-Straße/Fischerstraße.

Recht groß inseriert die Deutsche Reichslotterie, die Gewinne betragen laut Anzeige "ueber 100 Millionen RM".

Schwarz auf weiß in der Tageszeitung abgedruckt findet sich auch eine Stellenanzeige der "Brandenburgischen Obstbau- und Taubenzuchtgenossenschaft zu Gransee", jene stelle noch Frauen ein.

Die werden übrigens auch per Tageszeitung darüber belehrt wie Fisch einzukaufen sei: "Es ist eine leidige Angewohnheit vieler Hausfrauen, beim Fischeinkauf zum Kaufmann zu gehen mit der Absicht, einen ganz bestimmten Fisch einkaufen zu wollen. Da kann es leicht vorkommen, dass der verlangte Fisch, weil er gerade knapp ist, zu teuer erscheint." Die Hausfrauen sollten sich von ihrem Kaufmann in der einmal wöchentlich geöffneten Fischhalle beraten lassen und nicht über einen Mangel klagen. So lautet der unmissverständliche Hinweis an die Granseerinnen. Die Alternative bot auf derselben Seite eine Anzeige von Fleischermeister Walter Ribbe, der empfahl Hammelfleisch.

Am Tag danach weist der Bürgermeister der hiesigen Ortspolizeibehörde übrigens darauf hin, dass eine Eiererfassungs- und ablieferungspflicht besteht. Jeder Hühnerhalter sei verpflichtet, "die Ernährungssicherung für alle Teile der Bevölkerung sicherzustellen". Verkauf verboten!

Für die Bereitstellung der letzten Ausgaben der Granseer Zeitung aus dem Mai 1939 geht unser Dank an Jürgen Hirtzel. Weitere Exemplare der bis 1939 erschienenen Tageszeitung nehmen wir gern entgegen.