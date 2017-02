artikel-ansicht/dg/0/

Kanalarbeiten: Auf dem voriges Jahr sanierten Teilstück der Lehnitzstraße wurden auch die Abwässerkanäle komplett erneuert. Die Arbeiten gehen dieses Jahr in zwei Bauabschnitten weiter. © MZV

Die Oewa Wasser und Abwasseer GmbH aus Leipzig - ein Tochterunternehmen des Veolia Konzerns - wurde damit 2015 beauftragt. Robert Saalbach, Mitarbeiter des Dienstleisters aus Sachsen, stellte das Konzept den Mitgliedern des Werksausschusses am Montagabend vor.

Da umfassende Daten über den Zustand des Kanalnetzes bisher nicht vorlagen, seien vielfältige Untersuchungen nötig gewesen. "Innerhalb eines Jahres konnten wir uns allerdings kein Bild vom kompletten 185 Kilometer langen Kanalnetz mit seinen 4 500 Schächten und den mehr als 10 500 Hausanschlüssen machen", räumte Saalbach ein. Das wäre in der Zeit nicht zu schaffen gewesen und hätte zudem das vorhandene Budget dafür gesprengt, so Saalbach.

Es sei aber ein durchaus übliches Verfahren, nur einen bestimmten Teil der Hauptkanäle, Schächte und Hausanschlüsse näher unter die Lupe zu nehmen, sie mit Kameras zu befahren und genau zu untersuchen, um einen gesicherten Datensatz zu bekommen. Der lasse dann solide Rückschlüsse auf das Gesamtnetz zu. Daraus wiederum ließen sich schließlich die nötigen Handlungsprioritäten ableiten.

Saalbach kommt dabei zu dem Schluss, "dass fast 80 Prozent des gesamten Kanalnetzes keine Schäden aufweist". Unverzügliches Handeln sei allenfalls in lokalen Einzelfällen nötig.Die Mängel in den Schächten bezögen sich ganz überwiegend auf korrodierte Steigeisen. Die ließen sich meist einfach abflexen. Denn heutzutage kämen gewöhnlich Leitern zum Einsatz, um in die Kanäle zu steigen.

Defizite bei Hausanschlüssen seien oft Wurzeln, die in die Leitungen drückten oder Versandungen der Kanäle. Auch das ließe sich mit vergleichsweise einfachen und kostengünstigen Verfahren wieder in Ordnung bringen. Da wo Reparaturen ausreichten und eine lange Schadensfreiheit gewährleisteten, sei ihnen der Vorzug zu geben.

Problematischer sehe es natürlich bei den Hauptkanälen aus, deren Substanz sich nach und nach auflöse und damit das gesamte System gefährden könnten. Das an Jahren älteste und damit vordringlich zu sanierende Kanalnetz gibt es im Zentrum von Oranienburg. Dort sei ein Ausbau mit neuen Kanälen die beste Variante. Saalbach rechnet mit rund einer bis 1,3 Millionen Euro jährlich, um Mängel und Schäden im Oranienburger Abwasserkanalnetz zu beseitigen und das System auf Dauer leistungsfähig zu halten.

Die Stadtwerke als Betriebsführer des Entwässerungsbetriebs haben das Kanalnetz im Zusammenhang mit Straßenausbauvorhaben schon seit Jahren "mit angefasst". Das gilt etwa für die südliche Sachsenhausener Straße und auch für die Lehnitzstraße, in denen wichtige Hauptkanäle liegen, die zum großen Pumpwerk Lehnitzstraße führen. Dort geht auch die Kanalsanierung mit dem weiteren Ausbau der Straße in Kürze weiter.

"Mit den jetzt gewonnenen Erkenntnissen zum Zustand des Kanalnetzes können wir uns noch besser mit den Straßenbaulastträgern abstimmen", ist Stadtwerke-Geschäftsführer Alireza Assadi überzeugt. Ziel müsse es sein, die Ausgaben für die notwendigen Sanierungen des Oranienburger Kanalnetzes zu verstetigen. Denn damit lasse sich am besten planen..