Debatte über Schulsanierung

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Zu seiner ersten Sitzung des Jahres kommt der Amtsausschuss BrieskowFinkenheerd am Donnerstag um 19 Uhr im Sitzungssaal des Amtes zusammen. Im öffentlichen Teil wird unter anderem über die Sanierung der Grundschule "Ziltendorfer Niederung" gesprochen. Dabei werden verschiedene Varianten vorgestellt: Von einer Komplettsanierung des Gebäudes mit oder ohne Rampe, was etwa 1,7 Millionen Euro kosten würde, über die Sanierung des Hauptgebäudes ohne Keller (Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro) bis hin zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen (342 000 Euro).