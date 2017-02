Polizei nimmt gewalttätigen Reichsbürger fest

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (MOZ) Nach dem Übergriff auf einen Gerichtsvollzieher hat die Polizei am Dienstag einen 43-jährigen Mann in Velten (Oberhavel) festgenommen. Nach Angaben der Ermittler gehört der Tatverdächtigte der sogenannten Reichsbürgerbewegung an. Er habe keinen festen Wohnsitz und lebe derzeit bei seiner 33-jährigen Freundin. Zu deren Wohnung verschaffte sich am Montag ein Gerichtsvollzieher Zutritt. Die Polizei leistete Amtshilfe, weil auch die Frau der Bewegung angehören soll. In der Wohnung pfändete der Behördenmitarbeiter mehrere elektronische Geräte, die er aus der Wohnung mitnahm. Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs wurde die Wohnung anschließend verschlossen. Den Schlüssel hinterlegte der Gerichtsvollzieher im Polizeirevier in Hennigsdorf (Oberhavel), von wo ihn die Wohnungsinhaberin später wieder abholte.

In der Zwischenzeit hatte der Tatverdächtige den Gerichtsvollzieher, den er offenbar kannte, in der Stadt Velten aufgespürt. Er drängte ihn in eine Sackgasse und drohte ihm Gewalt an, wenn er die gepfändeten Gegenstände nicht zurückgebe. Aus Angst vor Schlägen übergab er dem Beschuldigten die Geräte und informierte umgehend die Polizei.

Die Suche nach dem Tatverdächtigen verlief nach Angaben der Ermittler zunächst erfolglos. Sie fanden zwischenzeitlich heraus, dass gegen den Mann in der Vergangenheit wegen verschiedener Delikte ermittelt wurde. Gegen ihn verhängte Auflagen habe er nicht erfüllt, weshalb er per Haftbefehl gesucht wurde. Nach Angaben der Polizei drohen ihm jetzt 90 Tage Gefängnis. Festgenommen wurde der 43-Jährige am Dienstagmorgen.

Im Land Brandenburg leben nach Angaben des Innenministeriums etwa 300 Menschen, die der Reichsbürgerbewegung angehören. Sie erkennen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland nicht an. Zu ihrer Ideologie gehören die Ablehnung der Demokratie und häufig die Leugnung des Holocaust. Behörden hätten zunehmend Probleme mit den Anhängern, weil sie beispielsweise Zahlungen von Steuern und Gebühren ablehnten. Besonders betroffen seien Mitarbeiter von Finanzämtern.

Nach tödlichen Schüssen auf Polizeibeamte in Bayern im Oktober vorigen Jahres warnt inzwischen auch der brandenburgische Verfassungsschutz vor Reichsbürgern. Die Szene wird immer aggressiver und kommt immer häufiger mit dem Gesetz in Konflikt.