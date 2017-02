Biberbau unterhöhlt die Zufahrtstraße nach Hohenjesar

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Was Alt Zeschdorfs Ortsvorsteher Uwe Köcher in der jüngsten Beratung der Zeschdorfer Gemeindevertreter befürchtet hatte, ist jetzt Gewissheit: Die Aktivitäten der Biber haben im an Seen reichen Ortsteil gefährliche Ausmaße angenommen. Die Nager haben die Zufahrtstraße von Alt Zeschdorf nach Hohenjesar unterhöhlt. Das hat die Suchschachtung gezeigt, die Mitarbeiter der Lebuser Firma Biermann am Dienstagvormittag im Bankettbereich der Straße, die direkt an den Schlosssee grenzt, durchgeführt haben, Sie stießen nicht nur auf mehrere Biberröhren im Uferstreifen neben der Straße, sondern auch auf einen Bau, der 60 Zentimeter tief in den Straßenkörper hinein geht. "Da lag Laub und Gras drin, der Biber hat es sich kuschlig gemacht", sagt Bauarbeiter Maik Hesse. Sein Kollege Frank Bauer hat sich den Uferstreifen von der Seeseite aus angeschaut und in dem relativ kurzen Abschnitt allein sieben Biberröhren entdeckt.