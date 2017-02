Lebensmittel gegen Spenden

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Nach einem halben Jahr in einem Privisorium hat Norbert Weich, Vorsitzender des Tafelverbundes Bernau, Bad Freienwalde und Oderberg, in Bad Freienwalde einen Tafelladen eröffnet. Bedürftige Menschen erhalten dort gegen eine Spende Lebensmittel.

Wer das Ladengeschäft in der Straße Am Scheunenberg 7 in Bad Freienwalde betritt, dem fällt zunächst nichts Besonderes auf. In der weißen Kühltheke finden sich Käse- und Wurstwaren. Ein Regal enthält Brot und Brötchen, daneben stehen ordentlich aneinander gereiht Obst-und Gemüsekisten.

"Wir haben die Ladeneinrichtung von Spendern erhalten, die ihr Geschäft aufgelöst haben", berichtete Norbert Weich. Die Kühltechnik koste neu 15 000 Euro, dies hätte sich der Verein nicht leisten können", so der Vorsitzende. Beim genaueren Hinsehen fällt der Blick auf Weihnachtsmänner, Schokoküsse, Lebkuchen und Weihnachtsgebäck. Was die Einkaufsmärkte aus den Regalen genommen haben und sich aber noch in gutem Zustand befindet, landet in den Regalen der Tafelläden. Fast alle Einkaufsmärkte in der Region überlassen der Tafel Lebensmittel, die noch verzehrbar sind, aber aus den Regalen aus unterschiedlichen Gründen ausgemustert werden. Alle zwei Wochen werde der Bad Freienwalder Laden per Kühlwagen mit Frischware beliefert. Die komme aus dem randberliner Raum, wo die Spender dichter angesiedelt sind als im Bad Freienwalder Raum.

"Die Qualität ist gut, das kontrolliere stichprobenweise er selber", erklärte Weich, der vor einem halben Jahr in Bad Freienwalde mit zwei Tischen und fünfStühlen angefangen hat. Die Qualität sei wirklich in Ordnung, der Ausschluss liege bei einem Prozent.

Nachdem der Betrieb gut angelaufen ist, entschied sich der Verein, ein ehemaliges Ladengeschäft im Nachbarhaus anzumieten, das mehr Platz bietet. "Wir haben jetzt einen Sortierraum und einen Aufenthaltsraum für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter", sagte Weich und fügte hinzu: "Ich bin stolz darauf, was unsere Mitarbeiter alles geschaffen haben." Sie schufteten in den vergangenen Tagen, um den Tafelladen einzurichten und die Ware einzusortieren. 15 Menschen meldeten sich auf den Aufruf in der Märkischen Oderzeitung. Zu ihnen gehört Anette Guttmann, die zunächst ehrenamtlich mitwirkte und jetzt als Bundesfreiwillige geführt wird. "Mir ist es ein Bedürfnis zu helfen", sagte die Mutter von erwachsenen Kindern, die Hartz IV bezieht. Sie habe immer gearbeitet, aber nie genug verdient, so dass sie aufstocken musste. Sie sei täglich im Tafelladen und fühle sich wohl: "Die Leute sind nett." Insgesamt 70 Mitarbeiter wirken an allen Standorten der Bernauer Tafel, die neben den beiden Ausgabestellen in Bernau weitere in Groß Schönebeck, Wandlitz und Werneuchen betreibt. Dazu kommen Stellen in Oderberg und Bad Freienwalde.

Zwei Stunden hat der Tafelladen in Bad Freienwalde von Montag bis Freitag geöffnet. "Einkaufen" kann dort nicht jeder. Nur wer seine Bedürftigkeit mit einer Form von staatlicher Förderung nachweisen kann, bekommt einmal pro Woche Lebensmittel gegen eine Spende. So die Regel. Wer weniger einkauft und noch mal kommt, werde aber nicht abgewiesen, so Weich. 100 bis 110 Kunden registriert der Tafelladen pro Woche. Insgesamt versorgt der Tafelverbund 1000 Menschen.

Christiane Hildebrandt hatte zur Eröffnung des Tafelladens eine Torte gebacken: "Danke, dass es euch gibt" war auf dem Fondantüberzug zu lesen. Sie ist langzeitarbeitslos und besucht regelmäßig den Tafelladen. Das Geld, das sie spart, lege sie für Anschaffungen oder Urlaub beiseite.

Auf die Stadtverwaltung ist Weich nicht gut zu sprechen. Auf seine Bitten, die Tafel zu unterstützen und vielleicht wie die Stadt Bernau Miete und Betriebskosten zu übernehmen, habe sie nicht reagiert. Weich kündigte an, künftig auch Veranstaltungen in Bad Freienwalde wie eine lange Tafel zu organisieren.

An 1. März werde in Bad Freienwalde das Tafel-Mobil eingeführt. Dann fahren die Tafel in die Dörfer rund um die Stadt. Dies koste den Verein jedoch ein paar Euro mehr.