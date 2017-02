Fahrgäste vom Streik kalt erwischt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei eiskalten Temperaturen legten Bus- und Straßenbahnfahrer in Frankfurt am Dienstag ihre Arbeit nieder. Sie kämpfen um bessere Bedingungen für alle Beschäftigten. Abgesehen von wenigen Verbindungen im Schülerverkehr standen die meisten Busse und Bahnen bis 9 Uhr still.

Eisige drei Grad unter Null zeigte das Thermometer am Dienstagmorgen in Frankfurt. Das hielt bis zu 40 Fahrer und Werkstattbeschäftigte nicht davon ab, vor dem Betriebshof der Stadtverkehrsgesellschaft Flagge zu zeigen - fast die komplette Frühschicht trat in den Ausstand. "Wir begrüßen höhere Einstiegsgehälter. Aber das darf nicht zu Lasten der Altbeschäftigten gehen", fand ein SVF-Fahrer deutliche Worte, während seine fröstelnden Kollegen versuchten, sich an einem Feuer zu wärmen.

Eher unterkühlt war zuletzt auch das Verhältnis zwischen den Verhandlungsparteien im laufenden Tarifkonflikt, in dem es vor allem um eine Zusammenführung von Entgelttabellen und Urlaubsansprüchen für Neu- und Altbeschäftigte geht. Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung des Einstiegsgehaltes im Fahrdienst um rund 112 Euro auf knapp über 2000 Euro an, eine Steigerung um gut 5,7 Prozent. Für die meisten langjährigen Beschäftigten sind dagegen lediglich Einmalzahlungen im Wert von 0,8 Prozent vorgesehen. Gleichzeitig fordern die Arbeitgeber flexiblere Arbeitszeitregelungen, angepasst an den regionalen Bedarf. Laut Ver.di hieße das: 40 statt 39 Wochenstunden im Berliner Speckgürtel, nur noch 37 im ländlichen Raum. Wenn Ver.di hier zu Zugeständnissen bereit sei, heißt es, würden die Arbeitgeber einer höhere Entschädigung von vier statt zwei Euro für sogenannte geteilte Dienste zustimmen, die sich mit Pausen über 13 Stunden und länger hinziehen können.

Marco Pavlik, Verhandlungsführer für Ver.di, nennt das Angebot des Arbeitgeberverbandes "vollkommen unzureichend". Mit der zweiten Arbeitsniederlegung in der Tarifrunde - am 27. Januar wurde bereits in Brandenburg (Havel) gestreikt - würden die Beschäftigten klar machen, "dass sie sich nicht von den Arbeitgebern veräppeln lassen".

Die Bedingungen für neue Beschäftigte attraktiver zu gestalten, "finden wir richtig". Allerdings hätten die Unternehmen auch gar keine andere Wahl. "Für die niedrigen Löhne finden sie heutzutage einfach keine qualifizierten Berufskraftfahrer mehr. Zugleich müssen sie den Wettbewerbsnachteil gegenüber privaten Betreibern ausgleichen."

Die vorgeschlagene Einmalzahlung liege weit unter der erwarteten Inflationsrate für 2017, erläutert Marco Pavlik. "Das bedeutet: Weit über die Hälfte der Beschäftigten wären Verlierer dieser Tarifrunde. Hier müssen die Arbeitgeber noch einmal richtig Geld in die Hand nehmen."

Von dem Streik wurden viele Frankfurter kalt erwischt. Am Bahnhof warteten am Morgen gegen 8 Uhr vor allem Rentner und ausländische Studenten vergeblich auf Busse und Straßenbahnen, ebenso auf Taxis, auf die viele Pendler umgestiegen waren. Thomas Spilleck aus Berlin entschied sich, zu Fuß in die Innenstadt zu gehen. Er kam mit dem Zug und wusste nichts vom Arbeitsausstand. "Ich verstehe schon, dass die streiken. Aber natürlich ist es nicht so schön, wenn bei diesen Temperaturen keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren", fand er. Eine ältere Dame schimpfte, weil sie sich schlecht informiert fühlte. "Außerdem haben die doch erst gestreikt", meinte sie - der tagelange Rekordstreik beim Stadtverkehr im Mai 2015 ist vielen Frankfurtern noch gut im Gedächtnis.

Auch aus diesem Grund hatte Christian Kuke, Geschäftsführer bei der SVF, eigentlich darauf gehofft, diesmal "um Arbeitskampfmaßnahmen herumzukommen. Doch wir wurden eines Besseren belehrt." Die Eskalation wäre aus seiner Sicht nicht notwendig gewesen. Die Arbeitgeberseite habe ein gutes Angebot vorgelegt und die Tarifparteien stünden kurz vor einer Einigung - am 16. Februar wird weiterverhandelt.

Trotz der kurzfristigen Streikankündigung am Montagnachmittag hatte sich Christian Kuke mit der Gewerkschaft noch darauf verständigt, dass zumindest der Schülerverkehr abgesichert wird. "Wir hatten drei Fahrzeuge im Einsatz, die, soweit es möglich war, die Haltestellen abgefahren sind", berichtete er.

Beschwerden von Eltern, die sich um Ersatz kümmern mussten, aber auch von Berufspendlern gab es dennoch. Die Frankfurter Linke zeigte sich solidarisch mit den Streikenden und warb bei den betroffenen Fahrgästen um Verständnis. Streik sei ein Grundrecht, so Jan Augustyniak vom Kreisverband. Und: "Die Brandenburger Nahverkehrsunternehmen sollten eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung guter Arbeitsbedingungen einnehmen."