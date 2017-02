Kurzer Einsatz für MAE-Kräfte in Tauche

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Auch in diesem Jahr werden in der Gemeinde Tauche Teilnehmer einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (kurz: MAE) eingesetzt. Nach Informationen des Amtes für Grundsicherung seien es wieder 15 Kräfte, informierte Tauches Bürgermeister Gerd Mai auf der vergangenen Gemeindevertretersitzung. Eine Veränderung kündigte er trotzdem an: Die Kräfte würden nicht für zehn sondern für sechs Monate beschäftigt. Der Grund: "Weil der Landkreis Oder-Spree mit den finanziellen Mitteln knapst."