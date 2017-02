Halbe Stelle mehr für die Jugendarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Genau diese Fokussierung ist und bleibt Diskussionspunkt. Jugendclub-Leiterin Anke Ellermann und ihre Kollegin Svenja Hartmann hatten unlängst im Bildungsausschuss Bericht erstattet und aktuelle Herausforderungen dargelegt. Quintessenz war, dass eine zusätzliche Kraft am ehesten für Suchtprävention gebraucht werde. Zwar gebe es ungeachtet der jüngsten Schlagzeilen über die Brandenburger Schulen auch im Doppeldorf kein nennenswert größeres Drogenproblem als früher, wie Anke Ellermann auf MOZ-Nachfrage betonte. Wichtig sei aber Aufklärungsarbeit im Vorfeld, gerade ab 6./7. Klasse, und ein offensiver Umgang mit dem Gesamtkomplex bis hin zu Spiel- und sonstigen Süchten.

Diese Botschaft, die im Fachausschuss bei der Mehrheit auf fruchtbaren Boden gefallen war, trug insbesondere Karin Reimann (Fraktion Verantwortung) nun in die Gemeindevertretung. Für ihren Änderungsantrag, die Schwerpunktsetzung der halben Stelle entsprechend abzuwandeln, fand sich mit zwei zu 14 Stimmen aber keine Mehrheit.

Bei aufsuchender Jugendarbeit zu bleiben, hatte vor allem Heiko Krause (FDP/PEBB) gefordert. Es gebe zusätzliche Treffpunkte außerhalb des Klubs, wo durch einen solchen Mitarbeiter eine Ansprache der Jugendlichen erfolgen könne und müsse. Ja, beispielsweise am Spielplatz sei eine solche Stelle, bestätigt Anke Ellermann im MOZ-Gespräch. Sie wisse um solche Treffpunkte, schaue dort auch mal vorbei. Aktuell nutzten viele Jugendliche zudem ortsübergreifend die S-Bahn als rollende "Wärmestube", ergänzt Tim Lammert (17) aus Eggersdorf, einer derer, die im Klub inzwischen bestimmte Aufgaben der Selbstverantwortung übernehmen. Anke Ellermann plagt sich zudem mit dem Phänomen, dass derzeit zuhauf Jugendliche aus Hoppegarten und Neuenhagen in Petershagen auflaufen, obwohl es dort Jugendwerkstatt Hönow und Blaupause als eigene Anlaufadressen gibt - gerade in Neuenhagen sogar mit deutlich stärkerer personeller Ausstattung. Solche Wanderungsbewegungen von Jugendlichen sind kein ganz neues Phänomen, weiß die Clubleiterin im Doppeldorf. In dieser Dimension habe es das aber noch nicht gegeben. Mit ihren Kollegen andernorts steht sie dazu in Kontakt.