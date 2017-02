Saier dirigiert Musikschule

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550581/

Dass sich der aus Freiburg im Breisgau stammende Musikwissenschaftler auf die vom Landkreis ausgeschriebene Stelle beworben hat, hat nach seinen Angaben private Hintergründe. Er habe seine Frau in der Region kennengelernt, sie habe ein Faible für Pferde und deshalb wolle die Familie aus Berlin wieder ins Umland ziehen. Also hat er sich nach Jobs ungesehen. Und einen Tipp bekommen.

Ganz neu sei ihm der Landkreis nicht, sagt der 39-Jährige. Er habe mit dem Fontane-Gymnasium für seine Promotion zusammengearbeitet, Freunde haben an der Kreismusikschule (KMS) unterrichtet, und bei der Musikschule Hugo Distler in Eggersdorf hatte Saier selbst mal einige Zeit gelehrt. Er wisse um die Vielzahl von Konzerten, die Ensembles und Solisten der KMS jährlich bestreiten, und um die vielen Preisträger, die sie hervorgebracht hat. Besonders aufgefallen ist ihm, dass es hier ein großes Orchester gebe, was nicht einmal Berliner Schulen mit 6000 Schülern und mehr hinbekämen.

Überhaupt werde hier von einem "wahnsinnig guten Team mit einer sehr, sehr guten Elternvertretung und einem guten Förderverein im Rücken Unglaubliches geleistet", lobt der neue Chef. Dieses Angebot wolle er zu den gewohnten Konditionen aufrecht erhalten. Dabei sei ihm schon bewusst, dass die Mitarbeiter nicht gerade fürstlich entlohnt werden, sondern die Einrichtung im Vergleich mit anderen im Land eher am Ende zu finden ist. Allerdings könne er in der Richtung derzeit nichts versprechen, weil er sich erst in die Zahlen einarbeiten müsse. Er wolle sich zu gegebener Zeit mit den hauptamtlichen Mitarbeitern zusammensetzen und einen Weg suchen, kündigte er an. Am Herzen liege ihm eine Stärkung der Honorarkräfte, die die Hauptlast des Unterrichts tragen. "Ohne sie könnten wir die Weite des Gebiets gar nicht abdecken."

Inhaltlich liegt Saier, der zuletzt an der freien Schule Anne-Sophie in Berlin tätig war und bei den Musischen Tagen Berlin-Zehlendorf hunderte Lehrer und Schüler koordiniert hat, unter anderem ein Ausbau der elementaren musischen Bildung am Herzen, um die Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen und Jungen zu befördern. Dazu will er Dirigieren für Kindern etablieren. "Ein Dirigent überzeugt durch Haltung, Mimik und Gestik, Noten kann das Orchester selbst", erklärt er. Beim Dirigieren könnten die Kinder erkennen, dass sie als Person wirken und was sie machen und was sie nicht machen dürften. Sie könnten zunächst aus dem Gehör Noten begreifen, was in der Folge Antrieb sein könne, sich auch in die Theorie einzuarbeiten.

Für die Umsetzung dessen und die weitere Stärkung der Begabtenförderung will Saier nach Möglichkeit mehr "Drittmittel" einwerben. Er werde gleich anfangen, Anträge zu schreiben, sagte er. Zudem wolle er verstärkt Partner in der Wirtschaft oder private "Mäzene" suchen, dabei seine Erfahrungen aus verschiedenen Projekten einbringen.

Einer Kooperation mit der Musikschule Hugo Distler stehe er positiv gegenüber, wolle dafür die Tür "weit öffnen". Beide Einrichtungen hätten ihre Stärken und ihr Profil, könnten sich gegenseitig befruchten, glaubt er. Vielleicht könne man ja mit gemeinsamen Konzerten oder einem Musikfest in der Region gemeinsame Akzente setzen.