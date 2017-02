Politiker als Moderatoren

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Termine der ersten vier Einwohnerversammlungen der Stadt in 2017 stehen fest. Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst gab sie beim Pressegespräch am Dienstag bekannt. Wer sie moderieren darf, entscheiden die Stadtverordneten.

Einwohnerversammlungen scheinen nicht zu den Lieblingsterminen des Bürgermeisters zu gehören. "In der Regel sind das Frust-Veranstaltungen. Wer zufrieden ist, der geht da nicht hin", ist die Erfahrung von Hans-Ulrich Hengst. Dennoch wird es im ersten Halbjahr 2017 mindestens vier dieser Versammlungen geben. Die Stadtverordneten haben dies in ihrer 2015 verabschiedeten Satzung der förmlichen Einwohnerbeteiligung beschlossen - zumindest für Süd, Mitte und Nord muss es dem Papier zufolge jährlich eine solche Veranstaltung geben.

Die Einwohner von Fürstenwalde Süd sind am 14. März in die Aula der Gerhard-Goßmann-Schule eingeladen. Für Trebus ist der 29. März im Restaurant "Seeblick" reserviert. Bewohner von Mitte sind am 26. April im Festsaal des Alten Rathauses gern gesehen. Und für Nord ist am 16. Mai ein Termin in der Aula der Sonnengrundschule angesetzt. Wann die Einwohnerversammlung für den Ortsteil Molkenberg stattfindet, soll auf der Sitzung des Ortsbeirates am 5. April festgelegt werden. Im neuen Ortsteil Heideland könnte sie aus Sicht der Verwaltung mit der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirates stattfinden. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.

Während für den Testlauf dieser Einwohnerversammlungen 2016 noch eine externe Moderatorin gewonnen wurde, sollen nun Stadtverordnete die Debatten lenken. Darauf einigte sich das Stadtparlament nach ausführlicher Diskussion in seiner jüngsten Sitzung. Jeweils in der einer Einwohnerversammlung vorausgehenden Sitzung sollen die Vorschläge vorgelegt und abgestimmt werden. Zum ersten Mal wird dies am 23. Februar passieren. Theoretisch sei es auch möglich, dass die Fraktionen externe Moderatoren vorschlagen, sagte Franka Koch aus dem Stadtverordnetenbüro des Rathauses.

Die Termine für die Einwohnerversammlungen wurden bewusst in die erste Jahreshälfte gelegt, erklärte Bürgermeister Hengst, um zu vermeiden, dass sie für den möglicherweise zum Ende des Jahres bereits entbrannten Bürgermeisterwahlkampf genutzt werden. Anfang 2018 steht die Wahl in Fürstenwalde ins Haus.

Eine feste Tagesordnung gibt es für Einwohnerversammlungen nicht. "Wir werden aber drei, vier Themen vorbereiten, die für den Stadtteil wichtig sind", erklärte Hengst. Für Süd könnten dies der Ausbau von Bebel- und Bahnhofstraße, die Zukunft der Asylbewerberunterkünfte oder des Finanzamtes sein. Zudem stehen Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Vertreter der politischen Fraktionen bereit, um Fragen zu beantworten.