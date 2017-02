Unterschriften-Aktion gegen Kreisreform endet heute

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) 100 Tage nach dem Start will die Initiative gegen die Kreisreform ihre Unterschriftensammlung an diesem Mittwoch beenden. Allgemein wird damit gerechnet, dass die notwendige Zahl von 20 000 Unterschriften deutlich überschritten wurde. Die endgültige Zahl soll allerdings erst nach der Auszählung bei der Übergabe an Landtagspräsidentin Britta Stark in einer Woche bekanntgegeben werden. Mit der Aktion soll in einem ersten Schritt der Landtag dazu gebracht werden, über das Anliegen der Reformgegner zu diskutieren. Wenn dies zu keinem Erfolg führt, sind ein Volksbegehren und dann ein Volksentscheid denkbar. Die Landesregierung will die Zahl der kreisfreien Städte und Landkreise von derzeit 18 auf nur noch 10 reduzieren und darüber die Verwaltung fit für die kommenden Jahrzehnte machen.