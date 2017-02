Spaß mit vielen bunten Steinen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Winterferien in Brandenburg sind um und auch die zweiten Lego-Tage, organisiert vom ortsansässigen CVJM, sind schon wieder Geschichte. 40 Kinder hatten in der vorherigen Woche die Möglichkeit, sich als kleine Baumeister zu probieren und bauten mit und ohne Anleitung diverse Modelle des dänischen Spielzeugherstellers nach. In Dreier- bis Vierer-Gruppen galt es nicht nur hohe Türme, wie den ADAC Tower, zu bauen, sondern auch eigene Kreativität zu zeigen. Hier durften dann eigene Gebäude erschaffen werden. Den Sieben- bis Zwölfjährigen standen natürlich freiwillige Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Einer von ihnen ist Moritz Müller. "Es hat großen Spaß gemacht und manchmal musste ich auch Teile suchen", verriet der frühere Lego-Bauer. Unter den jungen Baumeistern waren nicht nur Jungs, auch Mädchen bauten mit. Für die geplanten dritten Lego-Tage im kommenden Jahr wünscht sich Mitarbeiter Moritz, dass sich noch mehr Mädchen an die Steine trauen und bauen. Apropos bauen: Ein Schwimmbad und das Rathaus hat Albert errichtet. Der Zehnjährige war letztes Jahr schon dabei und dieses Mal hat er sich mit einem Freund verabredet. "Teile kombinieren und improvisieren macht Spaß", sagt Albert. Einen dreiviertel Tag hat der junge Baumeister für das Rathaus benötigt. "Es war sehr gut und es gab sehr viele Sets zum Nachbauen", so sein Fazit. Mit strahlenden Augen ergänzt er: "Nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei." Bei den zweiten Lego-Tagen wurde aber längst nicht nur mit den kleinen, bunten Steinen gebaut. Die Kinder durften auch rumtollen - Bewegung interaktiv eben. Deutschlandweit findet die Aktion der Lego-Tage statt und die Bauteile werden ausgeliehen. "Man weiß nie, welche Lego-Stadt frei ist und man bekommt", so Mitarbeiter Florian Steffen. Klar ist hingegen, dass die Lego-Tage gut gelungen sind und es allen Beteiligten Spaß gemacht hat.