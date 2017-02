Tierisch guter Gesang - Singschwantage in Schwedt

artikel-ansicht/dg/0/

Criewen (MOZ) Da schwant Schwedt was: Am 10. Februar eröffnen die 11. Singschwantage im Nationalparkhaus in Criewen. Vorträge, Exkursionen und bunte Abende machen das vielseitige Programm rund um die Wintergäste aus. Aufmerksame Spaziergänger konnten die anmutigen Tiere bereits beobachten.