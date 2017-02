Für die Manege geprobt

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (GZ) Ob Zirkusdirektor, Clown, starker Wikinger, Seiltänzerin, Tiger, Hase oder Krokodil - 61 Kinder der Löwenberger Kita Rosenschloss schlüpften am Dienstag in ihre farbenfrohen Kostüme und "probten" für den großen Auftritt. Der diesjährige Faschingstag in der Einrichtung stand unter dem Motto Zirkus. Der Grund: In einem Monat soll tatsächlich ein Zirkuszelt auf dem Spielplatz vor dem Löwenberger Schloss stehen.