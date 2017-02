Erhöhte Konzentration von Feinstaub

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt sind in den vergangenen Tagen erhöhte Feinstaubkonzentrationen gemessen worden. So wurde der Grenzwert, der bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel liegt, seit dem 23. Januar insgesamt an sieben Tagen überschritten. Der höchste Tagesmittelwert wurde am 4. Februar mit 59 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an der Messstation in der Karl-Marx-Straße ermittelt. Mit den beiden Messstellen in Frankfurt wurden in Eisenhüttenstadt die meisten Grenzwertüberschreitungen im Land Brandenburg registriert. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr lagen in Eisenhüttenstadt an elf Tagen im Jahr die Werte über 50 Mikrogramm. Allerdings sagt die Grenzwertdefinition aus, dass die 50 Mikrogramm nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden dürfen. Das wurde bisher in Eisenhüttenstadt noch nicht erreicht.