Elf historische Orte erhalten Info-Tafeln

Grünheide (MOZ) Elf historische Orte der Gemeinde Grünheide sollen in diesem Jahr mit Informationstafeln ausgestattet werden sollen - sechs stammen aus 2016, fünf kommen neu hinzu. Es sind die Burgwallstraße mit dem Wohnhaus von DDR-Regimekritiker Robert Havemann (1910-1982), die Grünheider und die Hangelsberger Kirche, die Alte Schule in Kagel und das Denkmal "Roter Hahn" in Kienbaum. Letzteres erinnert an die gleichnamige Tragikomödie Gerhart Hauptmanns (1862-1946). Darauf hat sich der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit, Tourismus, Natur- und Umweltschutz jüngst geeinigt. 10 000 Euro stehen dafür im Haushaltsentwurf, teilte Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister mit.