Über Dialog zur Integration

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) "Integration ist machbar, Herr Nachbar." So könnte - salopp formuliert - das Motto des Integrationskonzeptes der Stadt Hohen Neuendorf lauten, dass Maria Arndt am Dienstag im Rathaus vorgestellt hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550604/

Auf mehr als 80 Seiten hat die städtische Koordinatorin für Flüchtlingsangelegenheiten Ziele und Maßnahmen bei der Integration von Geflüchteten in Hohen Neuendorf zusammengefasst. Dabei hat die 54-Jährige folgende sechs Handlungsfelder festgelegt: Wohnen, Sprache/Bildung, Berufsausbildung/Arbeit, gesellschaftliche Integration, Gesundheit und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. "Das oberste Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensbereichen in Hohen Neuendorf", so Maria Arndt. Voraussetzung dafür sei aber die Identifikation mit den grundlegenden Werten der Gesellschaft.

"Jetzt bin ich ganz gespannt auf den Praxistest", sagte Maria Arndt. Dabei steht vor allem der Dialog mit den Einwohnern der Stadt im Vordergrund. Sie will "genau zuhören" und nachfragen, welche Probleme es bei der Integration geben könnte. "Dafür müssen wir gemeinsam Lösungen finden", appelliert sie an alle gesellschaftlichen Kräfte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ihr schweben auch regelmäßige Treffen zum Meinungsaustausch im kleinen Kreis vor, damit verunsicherte Menschen, die ambivalente Gefühle bei der Begegnung mit Fremden in der Stadt haben, "nicht den Populisten verfallen", sondern Möglichkeiten finden, über ihre Sorgen und Ängste auf Augenhöhe sprechen zu können. Bei der Integration stehen nach Ansicht von Maria Arndt alle in der Verantwortung. Sie ruft die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Geflüchtete auf, den persönlichen Handlungsspielraum zu nutzten, um Vorurteile abzubauen und kulturelle Vielfalt zuzulassen, ohne den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verlieren. Der Koordinatorin ist bewusst, dass dabei Aufklärung, Austausch und Begegnung wichtige Elemente sind. Deshalb rät sie der Stadt auch, Treffpunkte zu etablieren, damit Menschen aus verschiedenen Kulturen sich begegnen und kennenlernen können.

Maria Arndt betrachtet ihr Konzept nicht als endgültig. Es soll intensiv diskutiert und bei Bedarf fortgeschrieben werden. Beispielsweise wird es auf der März-Sitzung des Sozialausschusses präsentiert. Geplant ist auch, eine kurze Zusammenfassung auf einem Flyer zu veröffentlichen. Das Konzept ist auch auf der Homepage der Stadt zu finden.

Zurzeit leben neun Flüchtlinge in der Stadt. Ende Februar soll die Gemeinschaftsunterkunft in Borgsdorf bezogen werden. Wie viele Flüchtlinge aus welchen Nationen und in welcher Konstellation dort einziehen, ist derzeit offen. Diesen Donnerstag besteht ab 16 Uhr die Möglichkeit, die Einrichtung in der Margeritenstraße 3 zu besichtigen.

Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) bezeichnete es als "Punktlandung", so kurz vor Bezug der ersten Sammelunterkunft in der Stadt das Integrationskonzept vorliegen zu haben. Dabei sei es ein "glücklicher Umstand" gewesen, ohne akuten Handlungsdruck die Grundlagen dafür zu erarbeiten, so der Bürgermeister. Er wertet die Einstellung einer Flüchtlingskoordinatorin als deutliches Signal der Stadt, die Integration der Geflüchteten aktiv voranzutreiben.