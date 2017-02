Kreuzbandriss bei OFC-Kicker Norman Guski

artikel-ansicht/dg/0/

Der Stürmer war am vergangenen Sonnabend im Testspiel gegen Regionalligist TSG Neustrelitz (2:2) in der 27. Minute im Kunstrasen hängen geblieben. "Ich habe geahnt, dass es so schlimm ist und sofort die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen", erzählt Oertwig. "Jetzt wird Norman am Donnerstag operiert und mehrere Monate keinen Fußball spielen können. Der Meniskus muss auch geflickt werden."

Mit Guski bricht Oertwig ein absoluter Schlüsselspieler in der Offensive seiner Mannschaft weg. Der 24-Jährige glänzte beim OFC als Spielgestalter, Vorbereiter und vor allem als Torschütze. Zwölf Mal war er in 14 Begegnungen vor dem gegnerischen Tor erfolgreich. Deshalb ist sich Oertwig sicher: "Man sagt immer, dass jeder zu ersetzen ist. Norman Guski ist für uns aber überhaupt nicht zu ersetzen. Wir müssen jetzt andere Ideen entwickeln und nach Lösungen suchen."

Nach Aussagen des Trainers geht die Verletzung des Torjägers vor allem an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. "Norman wird uns auch menschlich sehr fehlen." Hans Oertwig hofft nun, "dass wir eng zusammenrücken. Das setzt zusätzliche Kräfte frei."

Die Situation im Verein und in der Brandenburgliga-Elf erinnert stark an einen Vorfall Mitte November. Damals hatte Oranienburg zwar den FC Eisenhüttenstadt klar mit 6:1 gewonnen, aber eben auch Felipe Neves Fraga verloren. Er war nach gut einer halben Stunde derart böse gefoult worden, dass er sich das Schien- und Wadenbein brach. Auf die Frage, wie es dem Brasilianer geht, antwortet Hans Oertwig nur kurz: "Gar nicht gut. Er musste vier mal operiert werden."

Als wären Guskis Kreuzbandriss und Fragas Beinbruch noch nicht genug, taucht nun auch wieder der Name Miguel Unger auf der Krankenliste des OFC auf. Der Offensivspieler hatte zuletzt wegen einer Schambeinentzündung mehrere Monate zuschauen müssen. Er kämpfte sich zurück. Doch vor eineinhalb Wochen traten wieder Beschwerden in der Leistengegend auf.

Nun also ein erneuter Rückschlag? Jein. Er sagt zwar, dass es schon deprimierend sei, wieder Schmerzen zu haben. "Vor allem, weil ich die Hoffnung hatte, die komplette Vorbereitung mitmachen zu können. Den Rückrundenstart habe ich aber noch nicht abgeschrieben."

Beim 22-Jährigen wurden eine leichte Fehlstellung der Hüfte sowie ein sogenanntes "secondary cleft", eine Fuge am Ende des Schambeins, diagnostiziert. "Das kann schmerzhaft sein, muss es aber nicht", erklärt Unger. Ärzte und Physiotherapeuten haben sich der Sache angenommen und versuchen nun, Unger wieder komplett fit zu bekommen.

Schon vor einigen Wochen hatte er wegen anhaltender Schmerzen eine Kortisonspritze bekommen. Eine solche könnte es jetzt erneut geben. Doch Miguel Unger weiß, "dass diese nicht die Ursache behebt."

Aktuell ist bei ihm deshalb an Fußball nur bedingt zu denken: "Ich habe es einmal versucht, aber zu Hause kamen dann die Schmerzen". Deshalb absolviert er nun leichte Laufeinheiten. Bloß nichts riskieren und auf den Körper hören, lautet seine Devise. "Ich will ja nicht, dass es wieder dauerhaft wehtut und muss deshalb vorsichtig sein." Vor allem der Alltag müsse beschwerdefrei ablaufen. Zurzeit ziehe es selbst in der Leiste, wenn er beim Treppensteigen eine Kurve laufe.