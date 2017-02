Brutkästen für bedrohte Seeschwalben

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Vögel kommen langsam aus ihrem Winterquartier zurück. Die immer neugierigen Meisen inspizieren bereits ihre Bruthöhlen. Zaunkönige und Rotkehlchen sind wieder in den Hecken zu entdecken, wie sie nach einem gemütlichen Heim für ihren Nachwuchs suchen. Der Naturschutzbund NABU ruft dazu auf, mit dem Bau und der Aufhängung von Nistkästen für Vögel, Fledermäuse und Insekten zu beginnen. "Das nächste Frühjahr lässt zwar noch auf sich warten, aber die Brutzeit beginnt. Beim Nestbau kann man den Tieren helfen", erklärte Bodo Rudolph vom NABU Regionalverband Brandenburg/Havel e. V.. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Krugpark haben er und freiwillige Helfer für eine selten gewordene Vogelart "schwimmende Liebesnester" gebaut. Das markante "Kit, kit" und der Ruf "tii-rää" der Seeschwalben ist in Deutschland selten geworden. Es gibt immer weniger geeignete Brut-Gewässer. Zum Brüten bevorzugen die Seeschwalben, die oft mit den Möwen verwechselt werden, schwimmende Nester auf dichten Teppichen von Wasserpflanzen. "Zur Nestanlage werden Pflanzen wie die Krebsschere, Seerose, aber auch lockere Schilfbestände, aufgesucht. Die gibt es aber kaum noch. Auch Fischerei- und vor allem Freizeit-und Sportaktivitäten machen die Aufzucht der Küken schwierig", bedauerte nicht nur Bodo Rudolph. Abhilfe schaffen künstliche Nistflöße. Routiniert brachten die engagierten Naturfreunde unter seiner Leitung die Styrodurblöcke in die gewünschte Form und kleideten diesen mit einem Metallgitter aus. Alternativ wurden kleine hölzerne Plattformen, mit Styropor als Schwimmunterlage, gebaut. Damit überschwappendes Wasser ablaufen kann, wird ein Loch in den Block gebohrt, dann kommt zur Tarnung und als Witterungsschutz ein Anstrich drauf. Der Erfolg hat sich schnell eingestellt", bestätigte der Vogelkundler: "Wir konnten beobachten, dass die künstlichen Nisthilfen angenommen werden, auch von anderen Wasservögeln. Jetzt experimentieren wir ein wenig, um Niststätten nur für die Seeschwalben attraktiv zu machen." Auch die neue Krugpark-Saison, natürlich wieder mit dem großen Krugparkfest am 10. Juni, beginnt in diesen Tagen. Am kommenden Samstag sind alle kleinen Narren zum Krugparkfasching eingeladen. Danach können die Besucher des Naturschutzzentrums eine interessante Tour auf dem neu eröffneten Bienenpfad unternehmen. In einem Schaukasten wird hier mit einem Bienenvolk die Haltung und das Arbeitsleben eines der wichtigsten Nutztiere erlebbar gemacht. Bei der Vogelzählung und Vogelstimmen-Wanderung heißt es auch im kalten Wintermonat Februar raus in die Natur. Unterhaltend, aber auch kritisch und kontrovers, soll es bei der Ökofilmtour, dem 12. Festival des Umwelt und Naturfilms, zugehen. Passend zum neuen Bienenlehrpfad wird am 13. Februar der Film "Das leise Sterben der Bienen und Schmetterlinge" gezeigt, "Forellenpuff" nennt die Angelszene das, wenn Besatzfisch für garantierten Erfolg sorgt. Das Tierschutzgesetz verbietet, Fische grundlos zu töten und ihnen länger oder öfter "erhebliche Schmerzen oder Leiden" zuzufügen. Und so bekommt das Milliardengeschäft Angeln Rechtfertigungsprobleme. Tierschützer wollen das Angeln verbieten. Die Dokumentation am 13. März "Angeln verbieten? Freizeitangler und Naturschutz" wird sicherlich Diskussionen auslösen. Das gesamte Programm der Ökofilmtour und die zahlreichen Aktivitäten und Exkursionen des Naturschutzzentrums können unter www.krugpark-brandenburg.de abgerufen werden.