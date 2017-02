Gedenkstätte Ravensbrück wird erweitert

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (dpa) Die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenberg (Oberhavel) wird deutlich erweitert. Bis 2020 soll das etwa zehn Hektar große sogenannte Südgelände für die Gedenkstätte erschlossen werden. Es wurde bis kurz nach der Wende von der sowjetischen Armee als Tank- und Kohlelager genutzt. "Wir streben eine minimalistische Gestaltung des Geländes an, so dass die Spuren der unterschiedlichen Nutzungen erkennbar bleiben", sagte Gedenkstättenleiterin Insa Eschebach am Mittwoch.