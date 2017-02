Rebensburg mit Rückstand auf die Spitze

artikel-ansicht/dg/0/

St. Moritz (dpa) Deutschlands beste Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat einen Tag nach Rang vier im Super-G im ersten Abfahrtstraining bei der WM in St. Moritz eine vordere Platzierung klar verpasst. Auf die Slowenin Ilka Stuhec an der Spitze fehlten Rebensburg am Mittwoch 2,73 Sekunden. Damit war sie in den Top 20. Kira Weidle kam bei ihrer WM-Premiere mit 5,32 Sekunden Rückstand nicht unter die besten 30.