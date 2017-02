artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei Betrüger, die es auf Paketlieferungen für Mieter abgesehen hatten, sind von der Berliner Polizei gefasst worden. Die beiden Männer klingelten am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr bei einem 30-jährigen Bewohner in der Handjerystraße in Friedenau. Sie zeigten mehrere Abholscheine für Pakete, die der Mann für seine Nachbarin entgegengenommen hatte. Als sie mit den Paketen das Haus verließen, verfolgte der 30-Jährige sie bis zu einem Spielplatz, wo die Männer sie öffneten. Gleichzeitig alarmierte der aufmerksame Nachbar die Polizei, die die beiden Betrüger festnahm - und die aus den Paketen stammenden Uhren und Kleidungsstücke beschlagnahmte.