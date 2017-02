Mixed-Staffel mit Hinz, Dahlmeier, Peiffer und Schempp

artikel-ansicht/dg/0/

Für den Auftaktwettbewerb am 9. Februar wurden neben Dahlmeier noch Vanessa Hinz als Startläuferin, Arnd Peiffer und Simon Schempp nominiert. Im Vorjahr war Dahlmeier die Mixed-Staffel nicht gelaufen, um Kräfte zu sparen. Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Peiffer und Schempp hatten in Oslo die Silber-Medaille hinter Frankreich gewonnen. Platz drei war an die Gastgeber gegangen. Sowohl die Franzosen als auch die Norweger laufen über die 2x6 und 2x7,5 Kilometer ebenfalls in Bestbesetzung.